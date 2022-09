FC Südtirol, sabato si torna in campo contro il Palermo

L’FC Südtirol nella settima giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 si appresta a sostenere la quarta trasferta, la più lunga, quella tra le due squadre geograficamente più distanti tra loro. Reduci dal primo pareggio, conseguito contro il Cosenza sul terreno del “Druso”, i biancorossi tornano in campo dopo la sosta per affrontare il Palermo sul terreno dello Stadio Renzo Barbera. Calcio d’inizio alle ore 14.00 di sabato primo ottobre.

La formazione di mister Pierpaolo Bisoli si trovano a quota 7 in classifica, grazie ai tre risultati utili consecutivi conseguiti nelle ultime giornate: il successo interno con il Pisa e quello esterno a Como prima del pareggio con il Cosenza.

Anche il Palermo di mister Eugenio Corini si trova a quota 7, grazie al successo interno all’esordio con il Perugia, al pareggio sul campo del Bari e alla vittoria interna a spese del Genoa. Nella sesta giornata i rosanero sono stati sconfitti di misura, in trasferta, dal Frosinone.

In casa biancorossa assenti sicuri gli infortunati Mattia Sprocati, Nicholas Siega, Davide Voltan, Michele Marconi.

La lista dei convocati verrà pubblicata nel corso della giornata di venerdì sul nostro sito web e sui canali social.

GLI AVVERSARI

La storia in breve - Sorto nel 1990, rifondato a più riprese, il Palermo vanta 34 presenze in A, 46 in B (miglior piazzamento il 5º posto nel 2005-2006, 2006-2007 e 2009-2010), 14 in C. Ha vinto una Coppa Italia di Serie C, nel 1992-93. Per tre volte ha anche disputato la finale nella Coppa Italia maggiore: nel 1974, nel 1979 e nel 2011. Conta cinque apparizioni in Coppa Uefa-Europa League. Inoltre, ha conquistato 5 titoli del campionato di Serie B. Hanno giocato in rosanero giocatori arrivati al titolo mondiale: Barzagli, Zaccardo, Grosso e Barone e tanti famosi, tra gli altri: Zauli, Sirigu, Sorrentino, Darmian, Zaccardo, Dybala, Cavani, Pastore, Kjaer, Balzaretti, Corini, Vasquez, Simplicio, Bresciano, Ilicic, Miccoli, Luca Toni, Belotti, Amauri, Pinilla, Hernandez. Tanti gli allenatori di prestigio e fama che si sono susseguiti. Il Palermo ha vinto la finale playoff dello scorso campionato di serie C, battendo il Padova.

L’allenatore – Dallo scorso 7 agosto il tecnico rosanero è Eugenio Corini, arrivato al posto del dimissionario Silvio Baldini, l’artefice della promozione in B. L’allenatore bresciano è tornato a Palermo dopo 4 anni da calciatore e capitano (2003-2007) e una breve esperienza in panchina (2016-2017).

In campionato: 7 punti: 2 vittorie e un pareggio, 3 le sconfitte. Debutto interno vincente con il Perugia (2-0), quindi 1-1 a Bari, gli stop con l’Ascoli (2-3) e sul campo della Reggina (3-0), il successo per 1-0 contro il Genoa e la sconfitta (1-0) a Frosinone.