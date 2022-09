Sanogo-show, la doppia di Loyola, il terzo guizzo di Rella

Ha regalato diverse partite spettacolari il mercoledì di Eccellenza. Sugli scudi, in particolare, la Strada del Vino, ora quinta in classifica ad una sola lunghezza dalla seconda piazza, l'Arco 1895, sbloccatosi dopo un periodo grigio, e il Mori Santo Stefano, tornato tutto solo in testa.

1. Hamed Abdallah Sanogo (Strada del Vino)

Dopo aver siglato uno dei gol decisivi nella prestigiosa vittoria contro il Lavis, il classe 1999 degli azulgrana mercoledì sera in casa del Rovereto si è superato: rigore procurato (e poi trasformato da Massimiliano Dalpiaz), doppietta decisiva e Quercia espugnato. Per la matricola altoatesina, terza vittoria nel giro di dieci giorni e classifica che ha completamente cambiato faccia dopo un inizio sottotono.

2. Joao Loyola (Arco 1895)

Dopo tre sconfitte consecutive, in casa gialloblù si attendeva una pronta riscossa. E così è stato, visto che il match interno con il Comano Terme Fiavé è stato di fatto a senso unico. Merito anche del centrocampista arrivato in estate, che dopo il vantaggio firmato da Marco Canali ha messo a segno due reti pesantissime per atterrare i gialloneri e per regalare la prima vittoria alla truppa di Ennio Floriani.

3. Luca Rella (Mori Santo Stefano)

Chi pensava che il pareggio interno con lo Stegona rappresentasse la fine dell'inizio da favola dei tricolori ha dovuto ricredersi. Nel big match del turno infrasettimanale, infatti, i lagarini hanno espugnato un campo da sempre ostico come quello del Termeno: dopo il vantaggio bianconero, importantissimo il gol della punta classe 1997 che ha dato il la all'impresa poi completata da Juan Ignacio Molina.

