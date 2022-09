Multate Gardolo e Alpe Cimbra, Athesis distratta

In Promozione, il Gardolo ha rimediato 300 euro di multa in quanto “pubblico di parte, offendeva la terna arbitrale durante la gara e al termine della stessa; inoltre, al termine dell'incontro, persona non in distinta e non autorizzata, sostava all'interno degli spogliatoi, offendendo e minacciando il direttore di gara”, mentre in Seconda Categoria l'Alpe Cimbra dovrà pagare 100 euro in quanto “sostenitori di parte, offendevano reiteratamente il direttore di gara”.

Nel campionato juniores provinciale, scivolone dell'Athesis, che ha utilizzato sette giocatori fuori quota invece dei sei consentiti, con la Virtus Rovere che quindi incassa la vittoria a tavolino del match andato in scena il sabato 17 settembre e finito 4-0 per la squadra che ha compiuto l'infrazione.

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: C.U. n°31 del 29/09/22 Stag. 2022/2023