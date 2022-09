Bertoldi, Dallapiccola e Bozzi, gol dal sapore diverso

Sul podio della settimana in Eccellenza salgono dei bomber che in maniera diversa hanno caratterizzato la domenica del massimo campionato regionale.

1. Fabio Bertoldi (Strada del Vino)

La punta di diamante della compagine azulgrana ha messo a segno tre gol nelle ultime due partite, regalando agli altoatesini 6 punti davvero pesanti. Dopo aver espugnato il campo del San Paolo nel derby, i ragazzi di Thomas Nonnato hanno inflitto al Lavis la prima sconfitta stagionale al termine di 90' densi di emozioni, durante i quali il bomber di Salorno ha servito due perle nel suo stile.

2. Andrea Dallapiccola (Rovereto)

Dopo diverse stagioni in Promozione, l'esterno ex Virtus Trento e Ravinense è sbarcato nel massimo campionato regionale con la maglia bianconera. Domenica è arrivato il primo gol, a dir poco decisivo per l'impresa dei ragazzi di Paolo Eccher sul campo del San Giorgio, una delle big assolute del calcio nostrano. Per l'anomala matricola lagarina, una nuova iniezione di fiducia dopo una partenza a rilento.

3. Gaspar Gino Bozzi (Lavis)

La punta ex Dro Alto Garda era stata decisiva nel vibrante match di Coppa Italia che aveva visto i rossoblù prevalere ai rigori sull'Arco 1895. A meno di due settimane da quella doppietta, ecco il bis, stavolta però inutile perché i ragazzi di Stefano Manfioletti sono tornati dalla trasferta di Magré senza punti in cascina. Per i rossoblù urge migliorare la retroguardia, visto che l'attacco sta rispondendo presente.

