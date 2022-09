FC Südtirol-Cosenza, un gol per parte

Nella sesta giornata del girone d’andata del campionato di Serie B l’FC Südtirol conquista il primo pareggio. Allo Stadio Druso di Bolzano contro il Cosenza finisce 1-1, con i biancorossi in vantaggio per 1-0 al riposo dopo un ottimo primo tempo. Nella terza gara casalinga tra i cadetti, i biancorossi guidati in panchina per la terza volta da mister Pierpaolo Bisoli mantengono il pallino del gioco nella prima frazione, segnano e creano occasioni. Il Cosenza trova il pareggio con l’unico vero e proprio tiro in porta della gara.

La gara si sblocca alla metà del primo tempo. Minuto 22’, splendida apertura di Odogwu, che trova Rover aperto sulla sinistra; l'esterno esibisce un gran controllo, si accentra e sorprende Matosevic sul primo palo per l’1-0. Primo tempo di marca biancorossa con prolungato possesso di palla e importanti occasioni da rete.

Nela ripresa il pareggio ospite nel primo tiro in porta della gara: al 32’ Kornvig raccoglie una respinta corta della difesa biancorossa su punizione di Calò e calcia al volo, trovando l'angolino basso alla destra di Poluzzi per l'1-1 finale.

Dopo il turno di riposo, sabato primo ottobre, nella settima giornata d’andata, l’FC Südtirol sarà impegnato nella quarta trasferta sul campo del Palermo con calcio d’inizio alle ore 14.00.

La cronaca

Mister Davide Dionigi schiera i rossoblù calabresi con il 4-2-3-1: davanti al portiere Matosevic, Rispoli a destra e Martino a sinistra, Rigione e Meroni centrali in mezzo al campo la coppia formata da Voca e Brescianini. Quindi i tre registi offensivi: conferme per Brignola, D’Urso e Merola. in avanti Butic.

Mister Pierpaolo Bisoli schiera i biancorossi 4-4-2, davanti a Poluzzi, difesa con D’Orazio, Zaro, Masiello e Berra, a centrocampo De Col, Tait, Nicolussi Caviglia, Rover in avanti Mazzocchi e Odogwu.

Primo tempo

3’ Cross dalla destra di De Col, la difesa avversaria buca l'intervento e la palla arriva a Mazzocchi, il quale conclude. Il tiro, smorzato da Meroni, termina tra le braccia di Matosevic

5’ Odogwu conduce la ripartenza e serve in area l'accorrente Rover, che a sua volta scarica dietro per il numero 90, la cui conclusione a botta sicura viene messa in corner dalla difesa cosentina.

8’ Punizione dal limite di Brignola, Poluzzi controlla facilmente

22’ Splendida apertura di Odogwu, che trova Rover aperto sulla sinistra; l'esterno esibisce un gran controllo, si accentra e sorprende Matosevic sul primo palo: 1-0.

27’ Conclusione dai venti metri di Nicolussi Caviglia, Matosevic controlla.

28’ Doppio tentativo di De Col: il primo viene respinto da Matosevic, il secondo termina alto sopra la traversa.

33’ Ripartenza Cosenza: al limite dell'area, dove Brescianini prova il tiro: una deviazione smorza la conclusione che arriva docile tra le braccia di Poluzzi.

34’ Su un lancio lungo dalla difesa, Odogwu lavora il pallone per Mazzocchi, che si gira e calcia all'incrocio: solamente un grande colpo di reni di Matosevic evita il raddoppio.

41’ Azione manovrata dell'FCS, che libera Rover alla conclusione: il tiro a giro termina largo di poco.

Secondo tempo

2’ Rover impegna Matosevic con la prima conclusione della ripresa.

32’ Kornvig raccoglie una respinta corta della difesa biancorossa su punizione di Calò e calcia al volo, trovando l'angolino basso alla destra di Poluzzi per l'1-1

Il tabellino

FC SÜDTIROL – COSENZA 1-1 (1-0)

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; D’Orazio, Zaro, Masiello, Berra; De Col (18’ st Schiavone), Tait (30’ Crociata), Nicolussi Caviglia (44’ st Capone), Rover (44’ st Curto); Mazzocchi (18’ st Casirgahi), Odogwu.

A disposizione: Iacobucci, Harrasser, Barison, Carretta, Pompetti, Davi, Kofler.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Meroni, Martino (18’ st Gozzi); Voca (18’ st Calò), Brescianini (30 st Kornvig); Brignola, D’Urso (18’ st Zilli), Merola; Butic (30’ st Larrivey).

A disposizione: Marson, Camigliano, Nasti, Vallocchia, Venturi, Sidibe, Arioli.

Allenatore: Davide Dionigi

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola

ASSISTENTI: Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Francesco Fiore di Barletta

IV UFFICIALE: Marco Monaldi di Macerata

VAR on site: Minelli

AVAR on site: Scarpa

RETI: 22’ pt 1:0 Rover (FCS); 33’ st 1:1 Kornvig (C)

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 18°, campo in ottime condizioni. Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’alluvione nella Regione Marche.

Ammoniti: 34’ pt Voca (C), 16’ st Zaro (FCS), 30’ st Tait (FCS), 42’ st Crociata (FCS).

Angoli: 6-1 (4-0). Recupero: 0’+ 4’