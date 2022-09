Sabato al Druso arriva il Cosenza

L’FC Südtirol nella sesta giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 si appresta a sostenere la terza gara interna. Reduci dal primo successo esterno tra i cadetti, conseguito sabato scorso sul campo del Como e arrivato dopo la prima vittoria, ottenuta in casa contro il Pisa, i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli si accingono ad affrontare il Cosenza sul terreno dello Stadio Druso di viale Trieste alle ore 14.00 di sabato 17 settembre.

La formazione calabrese proviene dallo stop subito nel turno precedente sul terreno amico dello Stadio “San Vito-Gigi Marulla” contro il Bari (0-1) e con 7 punti in classifica, frutto dei due successi consecutivi ottenuti in avvio di campionato a Benevento e con il Modena e del pareggio in casa della Ternana, intervallato dalle battute d’arresto a Parma e con il Bari.

In casa biancorossa non sono a disposizione gli infortunati: Mattia Sprocati, Nicholas Siega, Davide Voltan, Kevin Vinetot, Michele Marconi.

La lista dei convocati verrà pubblicata nel corso della giornata di venerdì sul nostro sito web e sui canali social.

GLI AVVERSARI

La storia in breve - La prima fondazione è datata 1912. 23 stagioni in B, esordio nel 1946-1947, massimo risultato nel 1991-1992: quinto posto in classifica a due punti dalla promozione in A e nel 1988-1989, sesto posto. Un titolo di IV Serie nel 1958, una Coppa Anglo-Italiana nel 1983, una Coppa Italia Lega Pro nel 2015, unica squadra calabrese ad aver vinto un trofeo nazionale e un campionato nazionale Dante Berretti di Serie A-B nel 1992-93. 47 campionati in terza divisione nazionale. La stagione scorsa, con mister Pierpaolo Bisoli al timone, ha chiuso al 16° posto conquistando la salvezza dopo i playout (contro il Vicenza).

L’allenatore – Davide Dionigi ha assunto la guida tecnica dei calabresi nel corso dell’estate corrente. L’ex tecnico del Brescia ha firmato un contratto fino al 2023.

In campionato: il Cosenza ha colto 7 punti nelle prime cinque giornate di campionato, frutto delle due vittorie iniziali consecutive ottenute, rispettivamente a Benevento (0-1) e con il Modena (2-1). A seguire lo stop a Parma (1-0), il pareggio per 1-1 sul campo della Ternana e lo stop interno con il Bari (0-1) nella scorsa giornata di campionato.

I PRECEDENTI

Sono due e risalgono all’epilogo della stagione 2017-2018. I biancorossi chiudono la stagione regolare al secondo posto alle spalle del solo Padova. Il piazzamento consente la qualificazione diretta ai quarti di finale dei playoff, dove l’FC Südtirol - guidato da Paolo Zanetti - eliminano la Viterbese Castrense (pareggio esterno per 2-2 all'andata e vittoria per 2-0 al ritorno in casa), ma si arrendono in semifinale al Cosenza (vittoria per 1-0 in casa con gol di Cia al 90’+1’ e sconfitta per 2-0 in Calabria, reti di Baclet al 69’ e autorete di Frascatore al 90’+4’).