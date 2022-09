Aquila, Dro Cavedine e Fiemme: successi di misura e vetta

In attesa del posticipo di martedì sera tra Calisio e Ravinense (appuntamento a Cognola alle 20.30), rimangono in tre in cima alla Promozione. L'Aquila Trento ringrazia Matteo Agostini per il lampo che ha deciso la stracittadina sul campo del Gardolo, il Dro Cavedine (a segno Michele Zadra con una botta dal limite e Ayrton Barreiro con un tocco sotto misura) merita più di un applauso per il successo nel derby sulla Benacense 1905 (illusorio il pari dal dischetto di Matteo Risatti), mentre il Fiemme ha capitalizzato al meglio il doppio turno casalingo giustiziando anche la Condinese con il guizzo di Jacopo Delvai al termine di un'azione manovrata. La rosa del Fiemme al completo

Appena dietro le tre battistrada ci sono Alense e Nago Torbole, che dopo il pari nello scontro diretto hanno centrato la prima vittoria: a Mezzolombardo i lagarini (doppietta di Filippo Trainotti, acuti di Alberto Valentini e Christian Trainotti) hanno rifilato un pesante poker alla Rotaliana (autorete ospite di Nicola Raffaelli), sul campo del Porfido Albiano i gardesani sono passati grazie all'opportunismo di Sebastiano Bertoldi in occasione di un'azione concitata.

Fa rumore il tonfo interno della Settaurense 1934, big ancora a zero punti: a Storo un rigore a inizio ripresa di Cristian Zanotti ha aperto il trionfo della Bassa Anaunia, che nel finale ha arrotondato il risultato con Devis Jahic e Shklkjm Misimi. Nel tardo pomeriggio è arrivata anche la prima gioia per il Sacco San Giorgio: i roveretani con i due gol nel primo tempo di Abdoulie Jobarthe e Loris Salvaterra hanno reso inutile la reazione del Borgo che si è fermata al definitivo 1-2 firmato da Mattia Stefani.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 2ª GIORNATA DI PROMOZIONE