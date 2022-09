Sabato sera Nago Torbole e Alense aprono la Promozione

Dopo il consueto antipasto di Coppa, quest'anno in versione Dao Conad, è arrivato il momento del campionato. La Promozione scatterà sabato sera con l'interessante anticipo tra Nago Torbole e Alense, che metterà di fronte una compagine rinforzata come quella gardesana e una vogliosa di riscattare lo scialbo ritorno della scorsa primavera come quella lagarina: appuntamento alle 20.30 sul sintetico di Arco. Alessio Forcinella, nuovo acquisto del Nago Torbole

Le altre sette partite si giocheranno invece nel canonico orario domenicale. Ci si attende un pronto riscatto da Benacense 1905 e Condinese, formazioni uscite sconfitte dal primo turno di Coppa: la truppa di Massimiliano Ceraso attende a Riva del Garda l'ambiziosa Ravinense, i canarini di Massimiliano Ferrari ospitano in riva al Chiese il Gardolo. Da seguire anche il match di Martignano, dove l'esordiente Calisio attende la Settaurense 1934, probabilmente la principale favorita per il salto in Eccellenza.

Al Talamo vorrà partire con il piede giusto la rinnovata Aquila Trento, che attende il Borgo del nuovo mister Claudio Squadrani. L'altra matricola Porfido Albiano si confronterà con la "veterana" della Promozione, quella Bassa Anaunia che si accinge ad affrontare la tredicesima stagione filata nel massimo campionato provinciale.

Completano il quadro i match di Cavalese, dove il Fiemme se la vedrà con la Rotaliana di Flavio Brugnara, e delle Fucine, dove il Sacco San Giorgio misurerà lo stato di salute dell'incognita Dro Cavedine, la compagine nata dalla fusione estiva che al timone ha Claudio Ischia.

Programma e arbitri (domenica, ore 15.30)

AQUILA TRENTO - BORGO

Zihadul Azam di Arco Riva, Salah Eddine Mouizina di Trento, Mirco Baldessari di Trento

BENACENSE - RAVINENSE

Simone Moser di Trento, Andrea Amistadi di Arco Riva, Alessio Sartori di Arco Riva

CALISIO - SETTAURENSE 1934

Emanuele Volani di Rovereto, Yoan Battan di Trento, Giovanni Zomer di Rovereto

CONDINESE - GARDOLO

Medi Danaj di Arco Riva, Emanuele Marchi di Arco Riva, George Muraviev di Trento

FIEMME - ROTALIANA

Giacomo Barison di Trento, Marjo Mehilli di Trento, Vitantonio Diviccaro di Trento

NAGO TORBOLE - ALENSE (sabato, ore 20.30)

Denise Perenzoni di Rovereto, Yoan Battan di Trento, Mattia De Bortoli Morandi di Arco Riva

PORFIDO ALBIANO - BASSA ANAUNIA

Alessandro Lorenz di Trento, Tommaso Menolli di Rovereto, Emanuele Solimeno di Trento

SACCO SAN GIORGIO - DRO CAVEDINE 2022

Aleksej Galic di Arco Riva, Luca Schmid di Rovereto, Gioele Cipriani di Rovereto