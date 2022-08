Domenica al via la Coppa, è già rivincita tra Anaune e Mori

Scatta domenica (calcio d'inizio su tutti i campi alle 17) la Coppa Italia di Eccellenza, che quest'anno vede al via anche l'Aquila Trento, lo scorso anno trionfatrice nella Coppa di Promozione. La compagine rionale di mister Massimo Tamanini se la vedrà con il Comano Terme Fiavé del confermato Luca Celia (andata al Talamo), mentre negli altri tre confronti ci saranno in campo solamente squadre del massimo campionato regionale. La festa del Mori Santo Stefano per la Coppa provinciale conquistata nel 2021

A Cles si incrociano Anaune Val di Non e Mori Santo Stefano, finaliste lo scorso anno nella fase provinciale (a Lavis vinsero i lagarini ai rigori) ma anche formazioni che lo scorso anno hanno navigato poco sopra la linea di galleggiamento e che quest'anno vorrebbero alzare il tiro: i gialloblù confermano in panchina Filippo Moratti, i tricolori vedranno l'esordio al timone di Mirko Colpo.

Sul sintetico di via Pomerio il rinnovato Arco 1895 del nuovo mister Ennio Floriani attende l'ambizioso Lavis dell'ex gialloblù Stefano Manfioletti, infine a Marco (il Quercia è già occupato dai preparativi del Palio di atletica) la matricola di lusso Rovereto del tecnico Paolo Eccher si misurerà con la ViPo Trento di Marco Girardi, alla nona stagione consecutiva sulla panchina collinare.

Il quadro dei quarti di finale

ANAUNE VAL DI NON - MORI SANTO STEFANO (a Cles)

ARCO 1895 - LAVIS (a Arco via Pomerio B)

ROVERETO - VIPO TRENTO (a Marco)

AQUILA TRENTO - COMANO TERME FIAVÉ (a Trento Talamo)