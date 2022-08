Paolo Valenti Summer Cup, ecco i convocati trentini

Manca ormai pochissimo alla prima edizione della Paolo Valenti Summer Cup, torneo under 15 che sabato (primo match alle 9 in punto) vedrà confrontarsi nelle Giudicarie (Trentino) i talenti giovanili di Milan, Atalanta, Hellas Verona, Südtirol, FeralpiSalò e Rappresentativa del Trentino. In queste ore i volontari dell'Associazione Paolo Valenti sono alle prese con gli ultimi preparativi per un evento particolarmente atteso, sia per lo spettacolo calcistico che sarà offerto dalle prestigiose formazioni in campo, sia per il ricordo di un amico scomparso troppo presto al quale l'associazione presieduta da David Bazzoli è dedicata: accanto alla tribuna coperta dello stadio di Sesena, impianto alle porte di Tione di Trento che ospiterà la manifestazione, è stata montata una tensostruttura per accogliere il servizio ristorazione e per permettere a sportivi e famiglie di passare una giornata in compagnia con qualsiasi condizione atmosferica.

Tornando all'aspetto puramente calcistico, il selezionatore Giuseppe Endrighi ha ufficializzato i convocati della Rappresentativa del Trentino: per diversi giovani locali - tesserati per società del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - ci sarà quindi la possibilità di confrontarsi con formazioni blasonate e magari di mettersi in luce agli occhi di dirigenti ed osservatori che assisteranno al qualificato torneo.

Questi i convocati della Rappresentativa del Trentino: Gabriele Armanini (Arco 1895), Nicola Giovanelli (Alta Giudicarie), Francesco Rech (Baone), Matthias Cailotto e Angelo Retornaz (Calisio), Pietro Albertini, Leonardo Bonetti, Luca Orlandi e Giovanni Riccadonna (Comano Terme Fiavé), Sebastian Brun e Miguel Passerini (Mori Santo Stefano), Leonardo Celfeza, Sebastian Mosna e Stefano Simonini (Nogaredo), Leonardo Dorna (Pinzolo Valrendena), Christian Corradi, Davide Cosi, Andrea Tolettini e Nicola Zimelli (Settaurense 1934), Brajan Ismaili e Giacomo Leonardi (Tione), Federico Magro (ViPo Trento).