Trentino e Atalanta apriranno la Paolo Valenti Summer Cup

Ad una settimana esatta dalla prima edizione della Paolo Valenti Summer Cup, in calendario per sabato 27 agosto a Tione di Trento, nelle Giudicarie, sono stati ufficializzati gironi e programma dell'atteso torneo under 15.

Ad aprire le danze saranno, alle 9 in punto, la Rappresentativa del Trentino e l'Atalanta: per i talenti locali selezionati da Giuseppe Endrighi ci sarà quindi la possibilità di confrontarsi subito con uno dei vivai storicamente più prolifici d'Italia. A completare il girone B, un'altra società blasonata, ovvero l'Hellas Verona, la cui formazione entrerà in scena alle 10.10 per sfidare la compagine di casa. Nel girone A, ecco invece l'attesissimo Milan Campione d'Italia, che nella seconda partita della mattinata se la vedrà con la gardesana FeralpiSalò; nel medesimo raggruppamento, ai nastri di partenza anche il Südtirol, espressione della società che da inizio millennio rappresenta il Trentino Alto Adige ai massimi livelli. I due triangolari si concluderanno in mattinata, poi dalle 14.30 spazio alle due semifinali e alle tre finali che disegneranno la classifica della prima Paolo Valenti Summer Cup.

Accanto al terreno di gioco, per tutta la durata del torneo l'Associazione Paolo Valenti presieduta da David Bazzoli offrirà un fornito bar-cucina che permetterà a famiglie, appassionati e tifosi di passare una giornata in compagnia in ricordo di Paolo Valenti, indimenticato giudicariese scomparso il 9 settembre 2019 a soli 36 anni.

I gironi

Girone A: Milan, Südtirol, FeralpiSalò

Girone B: Atalanta, Hellas Verona, Rappresentativa Trentino

Il programma del torneo

Prima fase, dalle 9: Atalanta - Rappresentativa Trentino; Milan - FeralpiSalò; Rappresentativa Trentino - Hellas Verona; FeralpiSalò - Südtirol; Hellas Verona - Atalanta; Südtirol - Milan.

Semifinali, dalle 14.30: 1° girone A - 2° girone B; 1° girone B - 2° girone A.

Finali, dalle 15.50: finale 5° posto; finale 3° posto; finalissima.