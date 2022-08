Sabato 27 agosto la prima Paolo Valenti Summer Cup con tante big

Mancano pochi giorni ad un appuntamento inedito e particolarmente atteso, ovvero la prima Paolo Valenti Summer Cup, torneo di calcio che porterà nel Trentino Occidentale formazioni under 15 di primissimo piano: sul manto erboso di Sesena, alle porte di Tione di Trento, sabato 27 agosto si sfideranno infatti i giovani talenti di Milan, Atalanta, Hellas Verona, Südtirol e FeralpiSalò, oltre alla rappresentativa del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. Al mattino, a partire dalle 9, lo stadio giudicariese accoglierà la prima fase, con le sei squadre divise in due triangolari e chiamate ad affrontarsi in partite di 30 minuti totali. Dalle 14.30, sempre sulla distanza dei due tempi da 15', spazio poi a semifinali e finali che andranno ad inaugurare l'albo d'oro di un torneo che vuole diventare una classica del calcio estivo. Paolo Valenti in azione con la maglia del Comano Fiavé

Per spiegare il progetto, però, va fatto un passo indietro. Tutto è cominciato nella primavera del 2020, quando un gruppo di amici ha fondato l'Associazione Paolo Valenti, realtà dedicata ad un amico andatosene troppo presto. Paolo - ex calciatore di Alta Giudicarie, Settaurense, Condinese, Brescia, Montichiari, Bolzano e Comano Terme Fiavé - è scomparso tragicamente sul lavoro il 9 settembre 2019, lasciando nello sconforto la moglie Fabiana, i figli Mattia, Davide e Andrea, papà Claudio e mamma Sandra, i fratelli Irene e Patrizio, i nipoti e tanti, tantissimi amici. In due anni l'Associazione, che ha sede a Sella Giudicarie, ha coinvolto oltre 300 soci, organizzando i Paolo Valenti Kids Football Days, giornate dedicate a primi calci e piccoli amici, e il Paolo Valenti Training Day, seduta di allenamento con tecnici di alto livello che hanno trasmesso metodologie e tecniche agli allenatori della zona.

Per la Paolo Valenti Summer Cup l'appuntamento è stato rinviato due volte a causa della pandemia, con le società contattate nel 2020 che hanno mantenuto intatta la loro disponibilità nell'accettare l'invito. A completare il quadro - accanto a blasonati sodalizi di Serie A, B e C - la Rappresentativa del Trentino, presenza che si inserisce appieno nelle finalità dell'Associazione. "Siamo nati per ricordare un amico - spiega il presidente David Bazzoli - e ci siamo posti diversi obiettivi, sui quali ne spicca uno: organizzare eventi con al centro giovani e sport, perché crediamo che il confronto con società prestigiose possa cullare nei nostri ragazzi quel sogno che tanti di noi avevano fin da piccoli e perché pensando ai figli di Paolo abbiamo immaginato di poterli vedere un domani alzare questo trofeo". Il presidente Bazzoli (terzo da sinistra) con direttivo e collaboratori dell'Associazione

Nei prossimi giorni, anche attraverso le attive pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Paolo Valenti, saranno resi noti ulteriori dettagli sull'evento, che già sta incuriosendo appassionati e addetti ai lavori pronti a riempire gli spalti dello stadio tionese.