L'esterno destro Alessandro Semprini è un giocatore del Trento

New entry in casa Trento, che oggi ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno destro lombardo Alessandro Semprini, che ha sottoscritto con il club un contratto biennale sino al 30 giugno 2024.

La scheda di Alessandro Semprini

Nato a Brescia il 24 febbraio 1998, Semprini è un esterno destro di difesa, in grado di agire all'occorrenza anche come centrale, dalla buona struttura fisica (183 cm x 74 kg), di piede destro e con una notevole esperienza nonostante la giovane età.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Brescia, Club nel quale compie l’intera trafila, arrivando sino alla formazione “Primavera”.

Nella stagione 2015 – 2016 colleziona 8 presenze con la “Primavera” delle Rondinelle, per poi trasferirsi alla “Primavera” della Juventus, con cui disputa 23 partite nell’annata 2016 – 2017.

Nell’estate 2017 fa rientro al Brescia, nell’organico della Prima Squadra in serie B e a gennaio si trasferisce in prestito all’Arezzo in serie C, dove totalizza 10 presenze e 1 rete nei cinque mesi trascorsi in Toscana.

A giugno 2018 torna al Brescia, con cui affronta e vince il campionato di serie B conquistando la promozione nella massima serie e scendendo in campo in 6 occasioni.

Confermato nell’organico biancazzurra anche nella massima serie, il 5 gennaio 2020 fa il proprio esordio in serie A, disputando uno spezzone della gara contro la Lazio. A fine anno le presenze saranno ben 12, impreziosite da 1 gol, realizzato il 27 giugno 2020 nel match pareggiato per 2 a 2 contro il Genoa.

La stagione 2020 – 2021 è condizionata da un serio infortunio occorsogli nel mese di settembre. Semprini si trasferisce alla Carrarese, con cui – nel girone B di serie C – totalizza 33 presenze.

Il suo score complessivo recita 12 presenze e 1 rete in serie A, 6 presenze in serie B, 43 presenze e 1 rete in serie C, 48 presenze e 3 reti nel campionato “Primavera”.