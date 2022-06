Il derby del Torneo Eusalp va al Trentino: 2-1 all'Alto Adige

Il derby del Torneo Internazionale Eusalp è trentino. La Rappresentativa under 16 maschile del Comitato Provinciale presieduto da Stefano Grassi, impegnato nell’organizzazione a fianco dell’associazione Piazza Viva, chiude con una vittoria la fase a gironi della manifestazione, superando 2-1 i pari categoria del Comitato di Bolzano grazie alle marcature di Sartori e Ischia (su rigore).

Il match, giocato sul campo di località Sesena a Tione, è agonisticamente vivace e combattuto, come è tipico di un derby che voglia chiamarsi tale.

La prima conclusione in porta della partita è di marca trentina, scoccata da Sartori e bloccata comodamente in presa da Varsallona, che al 14’ deve superarsi per respingere la conclusione di Pellegrini, lanciato sulla corsa.

La selezione bolzanina prova a scuotersi e al 20’ Schoelzhorn orchestra il contropiede altoatesino. La sua verticalizzazione pesca Lantschner, che entra in area e calcia, con la sfera che termina di poco a lato della porta difesa da Baron.

La partita si sblocca al 29’ grazie a una fulminea ripartenza trentina. Sartori, imbeccato da una perfetta verticalizzazione di Kukic, salta Varsallona in uscita e deposita in rete il pallone dell’1-0, punteggio con cui si chiude la prima frazione di gioco (35 minuti a tempo).

La ripresa si apre con una conclusione dal limite di Gjoni, bloccata in presa bassa da Varsallona, a precedere l’episodio che porta al raddoppio della squadra allenata da Athos Grandi.

L’ispirato Kukic penetra in area dalla destra e viene fermato irregolarmente da un avversario: il direttore di gara assegna il penalty, trasformato da Ischia con una conclusione potente e centrale, che termina la propria corsa in rete, sotto la traversa.

I bolzanini provano a scuotersi con un calcio piazzato del neoentrato Schweitzer, ma Baron è preciso nella scelta dei tempi dell’uscita, mentre dall’altra parte del campo è lo sgusciante Pellegrini a creare scompiglio, prima innescando Sartori e Gjoni, che non trovano lo spiraglio giusto, poi provandoci con una botta dai 20 metri, alta sopra la traversa.

Il match si riapre al 23’ del secondo tempo, quando Proietti infila Baron in uscita con un tiro di precisione, ma la squadra di casa riesce a riordinare prontamente le idee, con Grandi che ricorre a un paio di sostituzioni per garantire maggior copertura in vista dell’assalto finale bolzanino.

La scelta si rivela azzeccata, con il neoentrato Toffanetti autore di due ottime chiusure nei minuti finali, a precedere la meritata festa della Rappresentativa trentina, che domani (domenica 19 giugno) prenderà parte alla finale 5°-6° posto in programma a Comano Terme contro la selezione della Baviera. I bolzanini, invece, giocheranno la finale 7°-8° posto a Condino contro il Friuli Venezia Giulia.

CPA TRENTO – CPA BOLZANO 2-1

CPA TRENTO: Baron, Madau, Rigatti, Grossi (29’st Puzic), Peruzzi, Miola, Kukic, Ischia, Gjoni (26’st Atta, 40’st Slongo), Sartori (32’st Ciurletti), Pellegrini (37’st Toffanetti). Allenatore: Athos Grandi.

CPA BOLZANO: Varsallona, Coghe, Pichler (10’st Willeit), Sparber (1’st Schweitzer), Halili (1’st Beqiraj), Verbeeck (36’st Unterweger), Lantschner, Villgrattner, Schoelzhorn (1’st Lazzeri), Goller (1’st Proietti), Zappetta. Allenatore: Manuel Obrist.

ARBITRI: Matano di Trento (Gasperini di Trento e Yassam di Arco-Riva).

RETI: 29’st Sartori (T), 2’st rig. Ischia (T), 23’st Proietti (B).

NOTE: ammoniti Halili (B), Rigatti (T) e Miola (T). Corner: Cpa Trento 0, Cpa Bolzano 6. Recupero: 2’ + 7’.

La finale sarà Rappresentativa LND - Lombardia

Nel girone A la Rappresentativa della LND ha superato 2-1 il Veneto, chiudendo il raggruppamento a punteggio pieno e garantendosi il primo posto, ovvero il pass per la finalissima. A contenderle il trofeo sarà la selezione under 16 della Lombardia, che ha vinto il girone B, anch’essa a pieni punti. L’ultimo successo della serie è arrivato contro la Liguria, battuta 1-0.

Nell’altro match del girone A, invece, Friuli Venezia Giulia e Baviera hanno chiuso sullo 0-0, classificandosi rispettivamente al quarto e al terzo posto nel proprio raggruppamento.

I risultati della terza giornata

Girone A under 16 maschile: Friuli Venezia Giulia – Baviera 0-0; Rappresentativa LND – Veneto 2-1.

Classifica: Rappresentativa LND p. 9; Veneto 4; Baviera 2; Friuli Venezia Giulia 1.

Girone B under 16 maschile: Trentino – Alto Adige 2-1; Lombardia – Liguria 1-0.

Classifica: Lombardia p. 9; Liguria 6; Trentino 3; Alto Adige 0.

Il programma delle finali

Finale 7°-8° posto: Friuli Venezia Giulia – Alto Adige (ore 9 a Condino)

Finale 5°-6° posto: Baviera – Trentino (ore 9 a Comano Terme, loc. Rotte)

Finale 3°-4° posto: Veneto – Liguria (ore 9 a Pieve di Bono)

Finale 1°-2° posto: Rappresentativa LND – Lombardia (ore 11 a Tione loc. Sesena)