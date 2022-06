Pulcino d'Oro: definite le sedici teste di serie

Dolomiti Bellunesi, Tor Tre Teste, San Luigi Calcio Trieste e Liventina sono le quattro teste di serie, al Südtirol il premio speciale Wd Lifestyle Green. I gironi finali della prima fase hanno definito il quadro delle sedici teste di serie della settima edizione del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro, che fino a domenica 19 giugno vedrà scendere in Valsugana, in Trentino, con cuore a Levico Terme, quasi 1000 baby calciatori.

I dodici Top Club entreranno in campo sabato 18 giugno, già accreditati di un posto da testa di serie. Le altre quattro, per un totale di sedici, sono state decretate dai giorni di finale della prima fase, disputati sui campi di viale Lido a Levico Terme. I quattro raggruppamenti hanno promosso i veneti delle Dolomiti Bellunesi e della Liventina, i giuliani del San Luigi Calcio Trieste e i laziali del Tor Tre Teste che sono andati quindi ad aggiungersi ai 12 top club iscritti Inter, Juventus, Milan, Lazio, Roma, Hellas Verona, Parma, Bologna, Südtirol, Sporting Lisbona, Porto, Psv Eindhoven, Palmeiras.

Il San Luigi Trieste ha avuto la meglio su Voluntas Brescia e San Zeno Verona, mentre le due le Dolomiti Bellunesi su Castelnuovo Garda e Primiero. Il Tor Tre Teste si è aggiudicato il combattutissimo gruppo con Sparta Novara e Obermais – tutte e tre con gli stessi punti - grazie alla vittoria agli shoot out. Stessa sorte per la Liventina che a parità di punti con i siciliani del F24 Messina si è aggiudicata il primo posto grazie ai rigori in movimento. Tutte le società che non si sono qualificate per i gironi finali testa di serie hanno giocato per l’assegnazione del premio speciale Wd Lifestyle Green con il Südtirol a superare il Città di Caorle La Salute.

In ossequio alla tradizione, la seconda giornata della kermesse è stata quella delle presentazioni ufficiali. Terminate le partite, le squadre dei club dilettantistici e professionistici si sono portate nel centro storico di Levico, con partenza dalle Terme e hanno sfilato fino all’anfiteatro nel parco Asburgico dove hanno danzato i ragazzi dell’associazione Noi Oratorio di Barco e la Scuola Media Coreutico Musicale di Levico Terme. La coloratissima sfilata è stata senza ombra di dubbio uno dei momenti più emozionanti della manifestazione con i giovani giocatori protagonisti.

Hanno partecipato tra i tanti l’assessore provinciale Roberto Failoni, il presidente della Cassa Rurale Alta Valsugana Franco Senesi, il sindaco di Levico Terme Gianni Beretta e il vice presidente dell’Apt Valsugana Roberto Crivellato.

Sabato 18 giugno le squadre torneranno in campo per la fase d’indirizzamento del Torneo, che andrà a definire gli otto giorni finali validi per l’assegnazione del Pulcino d’Oro, Pulcino d’Argento, Pulcino di Bronzo, Pulcino Gialloblù e Pulcino Arcobaleno (rosso, bianco azzurro e verde).



L’elenco completo delle 16 teste di serie

Inter, Juventus, Milan, Lazio, Roma, Hellas Verona, Parma, Bologna, Südtirol, Sporting Lisbona, Porto, Psv Eindhoven, Palmeiras, Dolomiti Bellunesi, San Luigi Calcio Trieste, Tor Tre Teste, Liventina.