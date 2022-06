Ad Egna ride la Settaurense: è in pole per eventuali ripescaggi

La festa biancoverde a fine match

Vincere fa sempre bene, anche quando in palio c'è solamente la pole position per un ripescaggio in Eccellenza che sembra piuttosto improbabile. Lo sa bene la Settaurense 1934, che ha chiuso la stagione battendo il Brunico in un interminabile spareggio riservato alle seconde dei due gironi di Promozione.

Il confronto tra le formazioni provenienti da angoli opposti della regione si è rivelato particolarmente tirato. Dopo lo 0-0 dei 90' regolamentari si è passati ai supplementari, con il difensore Alex Niederkofler a portare avanti i pusteresi nel secondo extra-time. Immediata però la reazione dei ragazzi di Paolo Ferretti, abili nel trovare il pari con Simone Nicolini. Inevitabile la lotteria dei rigori, con i biancoverdi a festeggiare dopo ben 18 tiri dal dischetto, l'ultimo dei quali è stato realizzato da Dante Pizzini.

Per i giudicariesi la prima stagione post-fusione si chiude così con un risultato che in molte occasioni avrebbe garantito il salto nel massimo campionato regionale. Salvo sorprese estive, le big della prossima Promozione sono avvisate: per la corsa al vertice ci sarà anche la società del presidente Ferruccio Moneghini.

Brunico - Settaurense 1-1 (6-7 d.c.r.)

RETI: 5' sts Niederkofler (B), 8' sts Nicolini (S)

SEQUENZA RIGORI: Kirchler gol, Rinaldi F. gol, Villgrater L. gol, Rinaldi N. parato, Falkensteiner A. parato, Donati gol, Rainer gol, Saidi parato, Unterhuber fuori, Sardisco gol, Niederkofler gol, Boschi gol, Hochwieser fuori, Triberti traversa, Mairegger gol, Grassi gol, Falkensteiner M. fuori, Pizzini gol