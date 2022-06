Presentata la settima edizione del Torneo Pulcino d'Oro

La settima edizione del Torneo Internazionale Pulcino d'Oro si celebrerà la prossima settimana, per la precisione da giovedì 16 a domenica 19 giugno. Vi prenderanno parte 48 squadre, 13 delle quali professionistiche con i tre club italiani più titolati ad aprire l’elenco dei partecipanti: Juventus, Inter e per la prima volta il Milan. Ad esse si aggiungono Lazio, Roma, Bologna, Hellas Verona, Parma e Südtirol. Dal Portogallo ritornano i talentuosi ragazzi dello Sporting Lisbona e del Porto, mentre dall’Olanda arriveranno per la prima volta le giovani promesse del PSV Eindhoven. Grande sorpresa della settima edizione sarà il Palmeiras, squadra brasiliana di San Paolo. Assieme ai baby talenti di questi top club arriveranno in Valsugana circa 1.000 giovani promesse di 9 e 10 anni, che daranno vita a più di 300 partite. Il tutto in quattro giorni, sui rettangoli di gioco di Borgo Valsugana, Caldonazzo e Levico Terme.

L'evento è stato presentato ieri mattina nella sede di Trentino Marketing alla presenza di Roberto Failoni Assessore all’Artigianato, al Commercio, Promozione Sport e Turismo, Denis Pasqualin Presidente Apt Valsugana, Luigi Longhi Presidente Aquila Basket, Moreno Peruzzi Assessore eventi sportivi di Levico Terme, Renzo Merlino Presidente del Comitato Organizzatore e Sandro Beretta Presidente Unione Sportiva Levico Terme.

Il Pulcino d’Oro è un Progetto a tutto tondo, cresciuto in modo esponenziale, alimentato dai contenuti che porta con sé. Sono coinvolti in attività annuali ben cinque istituti scolastici trentini (Ivo De Carneri di Civezzano, Tambosi di Trento, Marie Curie Pergine e Levico Terme, Alberghiero di Levico Terme e Artigianelli di Trento) con un progetto cucito ad hoc, creato su misura.

Negli anni poi il Pulcino d’Oro ha ottenuto una risonanza incredibile grazie alla diretta delle finalissime da parte di Sportitalia, con oltre 800 mila telespettatori. In questa nuova edizione farà capolino per la prima volta il Villaggio del Pulcino, uno spazio dedicato non solo al calcio, ma anche ad altri sport, che sanno attirare grandi e piccini, sarà un grande laboratorio in cui affrontare tematiche a cavallo fra diverse discipline sportive, in cui il lavoro di squadra e la passione giocano un ruolo fondamentale.