Il Trento Femminile batte il Brixen 4-1 ed è promosso in B

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Trento Calcio Femminile ha piegato ieri pomeriggio il Brixen per 4-1 e si è aggiudicato il primato nel girone B del campionato di serie C, conquistando una meritata promozione in serie B. Max Spagnolli e le proprie ragazze festeggiano un risultato insperato alla vigilia della stagione, vista la presenza di almeno due formazioni più attrezzate, partite con l’unico obiettivo di vincere.

Cammin facendo, però, le gialloblù hanno saputo restare agganciate al treno di testa, per poi, grazie ai risultati positivi conseguiti negli scontri diretti, scavalcare prima il Venezia Fc e poi il Vicenza, resistendo al tentativo di rimonta nelle ultime due giornate da parte della formazione biancorossa.

Di Varrone, Ale Tonelli e Rosa, oltre ad un’autorete, le marcature che hanno permesso alla squadra trentina di conquistare la 23ª vittoria stagionale.

La cronaca

Per l’ultima sfida stagionale mister Spagnolli può disporre dell’intero organico con la sola eccezione di Torresani.

Le gialloblù partono con il piede premuto sull’acceleratore: al 5’ il piazzato da sinistra di Fuganti viene smanacciato da Graus, che allunga la traiettoria in calcio d’angolo. Sul ribaltamento di fronte Nischler se ne va sulla sinistra e crossa rasoterra: Valzolgher sfiora e Settecasi accompagna il pallone oltre il fondo.

Al 13’ il tiro cross di Ale Tonelli mette in difficoltà l’estremo difensore altoatesino con un tiro cross bloccato in due tempi e Rosa per poco non riesce nella deviazione vincente.

Il vantaggio è però solamente rinviato di centoventi secondi: al quarto d’ora Rosa mette il turbo sulla sinistra, salta due avversarie e crossa rasoterra per Varrone, che taglia sul primo palo e poi, con uno splendido colpo di tacco, batte Graus.

La gioia aquilotta e dei 600 spettatori accorsi sulla tribuna dell’impianto di Mattarello è però di breve durata: al minuto 18, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sfera tocca il braccio di Chemotti in area gialloblù. L’arbitro indica il dischetto e Dorfmann è glaciale dagli undici metri, spiazzando Valzolgher.

Palla al centro e il Trento torna immediatamente avanti: sventagliata dalla mediana di Fuganti, Graus esce al limite dell’area e cerca il rinvio con i piedi, la sfera carambola sulla schiena di Rosa e prende la direzione della porta, con l’estremo difensore ospite che, nel tentativo di anticipare la stessa Rosa, pronta ad appoggiare in rete, devia la sfera in fondo al sacco.

Il Brixen accusa il colpo e al 25’ il tris è servito: imbucata di Giulia Rosa per bomber Ale Tonelli, che controlla, si gira e con una splendida conclusione mancina insacca nell’angolino più lontano.

Il Trento Calcio Femminile spinge forte e al 37’ arriva anche il poker: Ale Tonelli rende in favore alla compagna di reparto, Giulia Rosa mira l’angolino più lontano e insacca la rete del 4-1.

Il match, di fatto, termina qui, perché nella ripresa il Brixen ci prova in un paio di circostanze da fuori area, senza però impensierire Valzolgher.

E poi, al minuto 92, arriva il triplice fischio del signor Ghazy di Schio che sancisce che il Trento Calcio Femminile è primo, ha vinto il campionato e sale in serie B.

Il tabellino

TRENTO CALCIO FEMMINILE - BRIXEN 4-1 (4-1)

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Valzolgher, Varrone (11’st Poli), Ruaben, Settecasi, Fuganti, Erlicher, Rosa (20’st Tononi), A. Tonelli (37’st Lucin), L. Tonelli, Chemotti (15’st Antolini), Bertamini (27’st Giovannini).

A disposizione: Callegari, Lenzi, Gastaldello, Sartori.

Allenatore: Max Spagnolli.

BRIXEN: Graus (1’st Holzer), Oberhuber, Ladstaetter (37’st Muhlback), Dorfmann, Santin, Reiner, Bielak, L. Rieder (37’st A. Rieder), Maloku, Nischler (43’st Abler), Bauer (22’st Treibenreif).

A disposizione: Anranter.

Allenatore: Marco Castellaneta.

ARBITRO: Ghazy di Schio (Plotegher e Gasperini di Trento).

RETI: 15’pt Varrone (T), 18’pt rigore Dorfmann (B), 19’pt autorete Graus (T), 25’pt A. Tonelli (T), 37’pt Rosa (T).

NOTE: spettatori 600 circa. Giornata torrida. Campo in buone condizioni. Ammonita Chemotti (T) per gioco falloso. Calci d’angolo 5 a 3 per il Trento Calcio Femminile. Recupero 2’ + 2’.

