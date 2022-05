Ultimi 90' di Promozione, la Settaurense vuole il secondo posto

Rovereto in Eccellenza, Mezzocorona, Tnt Monte Peller, Telve, Pinzolo Valrendena e Cavedine Lasino in Prima Categoria: la Promozione ha emesso quasi tutti i propri verdetti, e a 90' dal termine manca solamente il nome della seconda classificata. Federico Lorenzi, miglior realizzatore della Settaurense 1934 seconda della classe

Il duello per la piazza d'onore interessa Settaurense 1934 e Benacense 1905: i chiesani, che all'ultimo sprint partono con un prezioso punto di vantaggio, ospitano a Darzo un Calceranica fresco di festa salvezza, mentre i rivani si recano a Cavedine. La seconda classificata sfiderà domenica il Brunico in uno spareggio che regalerà l'Eccellenza solamente in caso di successo del San Giorgio nei playoff nazionali, impresa diventata ancor più difficile dopo il 3-0 incassato dai pusteresi a Montecchio Maggiore nell'andata della semifinale.

Le altre partite, che si giocheranno in un turno "spezzatino", avranno poco da dire e fungeranno per tutti come una festa di fine stagione dopo un campionato davvero intenso. Sono già in vacanza, invece, Nago Torbole (turno di riposo), Bassa Anaunia e Pinzolo Valrendena (che si sono sfidate la scorsa settimana).

Il programma completo (giovedì, ore 16)

ALENSE - MEZZOCORONA (ad Ala)

AQUILA TRENTO - FIEMME (martedì, ore 20.30 a Trento Talamo)

BASSA ANAUNIA - PINZOLO VALRENDENA 2-0 (giocata il 25 maggio)

BORGO - TNT MONTE PELLER (mercoledì, ore 20.30 a Borgo Valsugana)

CAVEDINE LASINO - BENACENSE 1905 (a Cavedine)

SACCO SAN GIORGIO - ROVERETO (a Rovereto Fucine)

SETTAURENSE 1934 - CALCERANICA (a Darzo)

TELVE - RAVINENSE (mercoledì, ore 20.30 a Telve)

Riposa: NAGO TORBOLE

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE