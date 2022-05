Il Rovereto vola anche grazie alla Ravinense, Nago quasi salvo

Fa festa il Rovereto di Paolo Eccher, che vola in Eccellenza grazie anche all'impresa della Ravinense, trascinata da una perla di Isacco Pisetta. Ai margini della zona calda, intanto, mette un'ipoteca sulla salvezza il Nago Torbole: decisiva una doppietta di Martino Tamoni. Ecco quindi il podio della settimana in Promozione.

1. Paolo Eccher (Rovereto)

Quando una formazione chiude il campionato con ben tre turni di anticipo, il merito non può che essere anche dell'allenatore. Certo, i gol di Manuel Brusco, le parate di Stefano Chimini, le giocate spesso decisive di Marco Tranquillini, e l'elenco potrebbe essere lunghissimo, sono stati fattori fondamentali nella cavalcata bianconera, ma il direttore merita sempre gli applausi quando l'esecuzione dell'orchestra è quella sperata alla vigilia del concerto. La seconda città del Trentino ritrova il massimo campionato regionale: era ora!

2. Isacco Pisetta (Ravinense)

Al Grilli di Storo era già stato esposto il recupero del secondo tempo, e la Settaurense 1934 conduceva per 1 a 0 sui biancazzurri del sobborgo. Ecco quindi salire in cattedra uno dei pilastri del collettivo di mister Nicola Laratta. Punizione dal limite, traiettoria perfetta e palla a togliere le ragnatele dall'incrocio dei pali. 1-1 e palla al centro. Poco dopo ci ha quindi pensato Piero Piffer, altra bandiera della compagine del presidente Nicola Stanchina, a far esplodere la gioia di una squadra che partita a fari spenti ora si trova a pochi passi dal podio.

3. Martino Tamoni (Nago Torbole)

Non segnava da un po' una delle punte di diamante della truppa gardesana. In un momento cruciale della stagione, con i ragazzi di Fabio Calliari che volevano a tutti i costi altri tre punti per poter affrontare con serenità le ultime due partite in calendario (il 2 giugno i biancoblù riposeranno), ecco quindi una provvidenziale doppietta che ha mandato al tappeto il Telve, mandando in doppia cifra il classe 1999 ex Arco 1895. Per la compagine del presidente Massimiliano Bertoldi la salvezza è ormai ad un passo e varrebbe quanto un campionato vinto.

