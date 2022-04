Il Levico Terme tiene e stoppa anche la Clodiense

Un Levico Terme attento e quadrato tiene in casa della seconda della classe Union Clodiense e strappa uno 0 a 0 che fa salire la squadra di Claudio Rastelli a 41 punti. Dopo aver pareggiato con la capolista Arzignano nel turno precedente i valsuganotti giocano una buona gara, certo difensiva, con molta attenzione sugli attaccanti veneti, dimostrandosi finalmente competitivi anche in trasferta.

Cronaca

Il canovaccio della gara è presto detto: Clodiense che tiene in mano il pallino del gioco, Levico Terme quadrato e pronto a offendere in ripartenza. Al 4' l'ex Virtus Bolzano Kaptina ci prova di testa ma Rosa para. Buongiorno e Mboup si fanno vedere dalle parti di Rosa, con il portiere che fa sempre buona guardia. Sinani intorno alla mezz'ora si fa vedere con una conclusione che termina di poco sopra la traversa.

Nella ripresa la Clodiense si spinge ulteriormente in avanti e spreca con Di Maira che tutto solo davanti a Rosa mette sul fondo di poco. Il Levico Terme tiene fino alla fine e mercoledì prossimo se la dovrà vedere in casa con l'Este.

Tabellino

UNION CLODIENSE-LEVICO TERME 0-0

UNION CLODIENSE: Petre, De Angelis, Tinazzi (16’ st Monticelli), Finazzi (35’ st Duse), Mboup, Cuomo, Casarotto, Buongiorno (12’ st Di Maira), Kaptina, Ndreca (35’ st Busatto). All. Andreucci

LEVICO TERME: Rosa, Davi, Pettinà, Scaglione, Cigagna, Ceraso, Vinciguerra (21’ st Fontana), Rinaldo (48’ st Grezzani), Sinani, Santuari N., Pezzuti (35’ st Santuari G.). All. Rastelli

ARBITRO: Maccarini di Arezzo

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti Finazzi, Duse (UC), Fontana, Rinaldo (LT)