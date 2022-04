Bassa-Cavedine rinviata, Mezzocorona a Borgo

Nel recupero della prima di ritorno di Promozione si incroceranno le trame salvezza e le ambizioni di vertice. Al Quercia, infatti, la capolista Rovereto avrà a che fare con un Nago Torbole ringalluzzito dal colpaccio di Mattarello, il Calceranica cercherà punti preziosi con l'altalenante Aquila Trento, il Borgo attende un Mezzocorona tornato quintultimo nonostante 10 punti nelle ultime 4 sfide. Matteo Bazzanella e l'Aquila misureranno le ambizioni salvezza del Calceranica

Le altre due compagini attualmente in zona podio, ovvero Benacense 1905 e Settaurense 1934, hanno in programma match sulla carta agevoli: i rivani ospitano il Tnt Monte Peller, i chiesani andranno a far visita al Telve. La Ravinense, reduce dal primo stop del 2022, cercherà invece il rilancio con il Pinzolo Valrendena, altra compagine ancorata al fondo della classifica. Anticipo tra formazioni tranquille in quel di Marco, dove il Sacco San Giorgio incrocerà il Fiemme. Rinviata, invece, la gara tra Bassa Anaunia e Cavedine Lasino.

Il programma completo (domenica, ore 16)

BASSA ANAUNIA - CAVEDINE LASINO rinviata

BENACENSE 1905 - TNT MONTE PELLER (a Riva del Garda via Rilke)

BORGO - MEZZOCORONA (a Borgo Valsugana)

CALCERANICA - AQUILA TRENTO (a Calceranica)

RAVINENSE - PINZOLO VALRENDENA (a Mattarello)

ROVERETO - NAGO TORBOLE (a Rovereto Quercia)

SACCO SAN GIORGIO - FIEMME (sabato, ore 20.30 a Marco)

TELVE - SETTAURENSE 1934 (a Telve)

Riposa: ALENSE

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE