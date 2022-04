Due gol per tempo: il Südtirol cala il poker a Fiorenzuola

Sul terreno dello Stadio-Velodromo “Attilio Pavesi”, nella 17esima e terzultima giornata del girone di ritorno del campionato di serie C, l’FC Südtirol si impone con un perentorio 4-0 sui rossoneri del Fiorenzuola: nel primo tempo segnano De Marchi e Voltan su rigore, nella ripresa Rover e Beccaro.

La gara si sblocca al 6’: cross teso dalla banda mancina di Davi in mezzo all'area dove De Marchi controlla, eludendo l'intervento di Varoli e fa partire un potente destro mandando la palla in rete per lo 0-1. Raddoppio al 41’. Sul cross dalla destra di Tait, in area, Stronati tocca con il braccio: calcio di rigore. Dal dischetto calcia Voltan di destro, Battaiola intuisce ma non ci arriva e la palla si insacca alla sinistra del portiere. 0-2.

Nella ripresa i biancorossi calano il tris: Rover, in area ha la meglio su Varoli e insacca con un potente destro basso ad incrociare. Il poker lo firma Beccaro al 41’ approfittando un errore di Battaiola. In classifica i biancorossi di mister Ivan Javorcic si portano a quota 86 e si mantengono in vetta con due lunghezze di vantaggio sul Padova, vittorioso in casa contro la Giana Erminio. Sabato prossimo, 16 aprile, allo Stadio “Druso” di Bolzano (calcio d’inizio alle ore 14.30) andrà in scena lo scontro diretto al vertice tra l’FC Südtirol e i biancoscudati patavini.

In campo

Mister Luca Tabbiani, schiera il Fiorenzuola con il 4-3-3: davanti al portiere Battaiola, difesa a 4 con Danovaro, Ferri, Varoli e Dimarco, a centrocampo Oneto, Fiorini e Stronati, in avanti Giani, Mastroianni, Zunno.

Mister Ivan Javorcic schiera l’FCS con il 4-3-2-1: davanti a Poluzzi, linea difensiva con Davi, Curto, Vinetot, De Col; in mezzo al capo Tait, Broh e H’Maidat con Voltan e Rover dietro a De Marchi.

La cronaca

Primo tempo

2’ Destro di Rover da fuori di Rover deviato, controlla senza problemi Battaiola.

6’ Cross teso dalla banda mancina di Davi in mezzo all'area dove De Marchi controlla eludendo l'intervento di Varoli e fa partire un potente destro mandando la palla in rete.

20’ Punizione con il mancino dalla destra di Dimarco per la torre di Mastroianni, Tait salva con bravura.

23’ Biancorossi vicini al raddoppio con la conclusione di Voltan da centro area, Battaiola respinge d'istinto il tiro a mezza altezza.

28’ Conclusione di De Marchi dal limite, potente, Vanoli devia -forse con il braccio- palla in corner.

29’ Broh, dalla sinistra, sventaglia in area per la testa di Tait, palla tra le braccia del portiere.

34’ Nuova ghiotta occasione ospite: rapida ripartenza sulla destra di Voltan che entra in area e far partire un diagonale potente, palla out di poco.

41’ Cross dalla destra di Tait, in area Stronati tocca con il braccio: calcio di rigore. Batte Voltan di destro, Battaiola intuisce ma non ci arriva e la palla si insacca alla sinistra del portiere. 0-2.

Secondo tempo

2’ Punizione potente da oltre 20 metri di Ferri, palla sul fondo di non moltPunizione potente da oltre venti metri di Ferri, palla sul fondo di non molto.

5’ Splendida giocata di Rover con conclusione rasoterra in diagonale da dentro l'area, sulla destra, palla di un soffio sul fondo.

10’ Sinistro al volo da venti metri di H.Maidat palla alta sopra la traversa.

27’ Gran gol di Rover, che cala il tris: in area ha la meglio su Varoli e insacca con un potente destro basso ad incrociare: 0-3.

41’ Errore di Battaiola che favorisce la quarta rete di Beccaro che fissa il finale: 0-4.

45’ Occasione di Currarino in rovesciata Poluzzi e la traversa negano la rete.

Il tabellino

US FIORENZUOLA- FC SÜDTIROL 0-4 (0-2)

US FIORENZUOLA: (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Ferri (13’ st Sartore), Varoli, Dimarco; Oneto (26’ st Piccinini), Fiorini, Stronati (33’ st Arrondini); Giani, Mastroianni (33’ st Currarino), Zunno (13’ st Bruschi).

A disposizione: Burigana, Potop, Ghisolfi, Nelli, Cavalli, Mamona, Guglieri.

Allenatore: Luca Tabbiani.

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi (14’ st Fabbri), Curto, Vinetot, De Col; Tait, Broh (26’ st Moscati), H’Maidat (26’ st Eklu); Voltan (33’ st Beccaro), Rover; De Marchi (14’ st Odogwu).

A disposizione: Meli, Malomo, Fink, Fischnaller, Galuppini, Casiraghi, Zaro.

Allenatore: Ivan Javorcic.

ARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna.

ASSISTENTI: Cosimo Cataldo di Bergamo e Luca Testi di Livorno.

IV UFFICIALE: Andrea Rizzello di Casarano.

RETI: 0:1 6’ pt De Marchi (FCS), 0:2 41’ pt rigore Voltan (FCS), 0:3 27’ st Rover (FCS), 0:4 41’ st Beccaro (FCS)

NOTE: cielo sereno, temperatura sui 10°, campo in ottime condizioni.

Ammoniti: 43’ pt Varoli (F), 7’ st Ferri (F).

Angoli: 2-2 (1-2). Recupero: 1’+3’.