A San Giorgio e Oltra è l'ora degli scontri diretti

Nel massimo campionato regionale è giunta l'ora dell'attesissimo big match tra le due dominatrici della stagione. Da una parte la capolista Virtus Bolzano, che si presenta in Val Pusteria forte di 25 punti nelle ultime 9 giornate, dall'altra i padroni di casa del San Giorgio, che hanno perso le ultime 2 partite dopo una clamorosa striscia di 19 risultati utili consecutivi, di cui 16 vittorie. La classifica vede i bolzanini tre punti avanti, ma già all'andata in riva al Talvera i ragazzi di Patrizio Morini (a quei tempi ben più staccati dalla vetta) avevano fatto bottino pieno, quindi hanno tutta l'intenzione di ripetersi. Dalla loro i ragazzi di Alfredo Sebastiani hanno invece il precedente in finale provinciale di Coppa Italia e la possibilità di potersi accontentare della spartizione della posta. Adrian Osorio, punta della capolista Virtus Bolzano

Giocano tutte in trasferta le compagini in corsa per il terzo gradino del podio. Il Termeno è atteso da una Rotaliana che per compiere il miracolo salvezza deve puntare alla posta piena ogni domenica, mentre Lavis e Lana sono attesi da due compagini tranquille come ViPo Trento e Comano Terme Fiavé.

Delicatissimo il confronto di Oltra: il Dro Alto Garda, dopo il beffardo pareggio nel derby gardesano, deve battere il Mori Santo Stefano per accorciare le distanze, ma i tricolori non hanno nessuna intenzione di farsi risucchiare in acque agitate. Gioca in anticipo l'Arco 1895, che andrà alla ricerca di preziosi punti sul campo del Brixen. Missione analoga per l'Anaune Val di Non, atteso nel catino del Lahn dal Maia Alta.

Appeso ad un filo è il destino della cenerentola Gardolo, di scena sul campo del Bozner sesto in classifica, completa il quadro la gara tra San Paolo e Stegona.

Il programma completo (domenica, ore 16)

BOZNER - GARDOLO (a Bolzano Talvera B)

BRIXEN - ARCO 1895 (sabato, ore 19 a Bressanone Jugendhort)

COMANO TERME FIAVÉ - LANA (a Ponte Arche)

DRO ALTO GARDA - MORI SANTO STEFANO (a Dro Oltra)

MAIA ALTA - ANAUNE VAL DI NON (a Merano Lahn)

ROTALIANA - TERMENO (a Mezzolombardo)

SAN GIORGIO - VIRTUS BOLZANO (a San Giorgio)

SAN PAOLO - STEGONA (a Maso Ronco)

VIPO TRENTO - LAVIS (a Gabbiolo)

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA