I gol salvezza di Grossi e Pozza, la zampata di Pfitscher

La 29ª giornata di Eccellenza ha fatto registrare risultati importantissimi sia in coda che in vetta: per quanto riguarda la lotta salvezza, importantissimi i gol di Davide Grossi e Cristian Pozza, che hanno fatto esultare Arco 1895 e Mori Santo Stefano, mentre davanti Alex Pfitscher ha aperto il trionfo del Termeno sull'ex capolista San Giorgio.

1. Davide Grossi (Arco 1895)

Ci sono pareggi che valgono quanto vittorie. L'esempio è il pari raggiunto al 94' dai gialloblù di Paolo Zasa nel fondamentale derby salvezza con il Dro Alto Garda. Dopo il primo tempo i gialloverdi di Roberto Andreatta conducevano in via Pomerio per 0 a 2 grazie ai gol ravvicinati di Sebastiano Bertoldi e Martino Corradini che stavano cambiando sensibilmente la classifica, ma nella ripresa gli arcensi sono partiti subito a tutta con il rigore trasformato da Kevin Marchione che ha dato il la alla riscossa gialloblù. In pieno recupero, la stoccata dell'altro ex di turno ha consegnato alla società di Roberto De Laurentis una bella fetta di salvezza.

2. Cristian Pozza (Mori Santo Stefano)

A sette giorni dallo scontro diretto di Oltra e dopo un periodo non certo positivo, i tricolori lagarini erano obbligati a raccogliere punti. A sbloccare il match casalingo con la ViPo Trento ci ha così pensato a inizio ripresa il capitano moriano, che con un'incornata ha indirizzato la gara sui binari più favorevoli ai ragazzi di mister Davide Zoller. Nel finale è stato poi Daniel Pedrotti a sigillare i tre punti che hanno migliorato, e non poco, la classifica della compagine del presidente Luigi Bertolini.

3. Alex Pfitscher (Termeno)

Il gol numero 101 in bianconero del forte attaccante altoatesino rischia di incidere in modo significativo sul campionato. Sulla Strada del Vino, infatti, i ragazzi di mister Mauro Bandera hanno matato l'ex capolista San Giorgio, alla seconda sconfitta consecutiva dopo lo stop interno con il Lavis. Oltre a mutare la vetta della classifica, la bella vittoria di domenica ha permesso ai Traminer (successivamente a segno anche con Simon Greif e Nicola Dalla Valle) di mantenersi sul terzo gradino del podio, rintuzzando l'assalto dei già citati rossoblù di Stefano Manfioletti.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 29ª GIORNATA DI ECCELLENZA