Ennesima multa al Gardolo, sei giornate a Federico Rinaldi

Settimana di straordinari per il Giudice Sportivo, che ha dovuto analizzare due turni di Eccellenza e che in Promozione ha comminato ben sei giornate a Federico Rinaldi, espulso sabato sera nell'anticipo perso dalla sua Settaurense 1934 sul campo del Borgo.

Eccellenza, Salvaterra out tre turni

Giovedì di doppi provvedimenti nel massimo campionato regionale, in quanto mercoledì scorso si è tenuto il turno infrasettimanale. Mercoledì sera caldo in quel di Melta: il Gardolo è stato multato di 220 euro per “comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro, recidivo”, mentre tra i dirigenti gialloblù sono stati inibiti fino al 21 aprile Diego Chiogna - “espulso per offese all'arbitro, al momento di abbandonare il terreno di gioco, reiterava le offese, recidivo” - e fino al 7 aprile Filippo Scoz.

Squalificati per un turno per recidività (quinta ammonizione) e quindi costretti a saltare le partite di domenica 3 aprile l'allenatore Davide Zoller (Mori Santo Stefano) e i calciatori Alex Colucci (Bozner), Patrick Forer (Lana), Younes Jamai (Maia Alta), Ciro Iattarelli (San Giorgio), Hannes Ohnewein (San Paolo) e Philipp Rabensteiner (Termeno). Andrea Benamati salterà i due fondamentali match con Arco e Mori Santo Stefano

Passando a domenica scorsa, multata di 100 euro la Rotaliana per “assenza medico/servizio sanitario”. Squalificati fino al 14 aprile Mauro Franceschini, massaggiatore del Lavis, e per un turno Alexander Mayr, allenatore del San Paolo. Tra i calciatori, spiccano le tre giornate affibbiate a Loris Salvaterra (Dro Alto Garda), “espulso per offese all'arbitro, al momento di abbandonare il terreno di gioco, reiterava le offese, bestemmiando”, e i due turni rifilati ad Andrea Benamati (Dro Alto Garda). Una giornata dovranno invece scontarla Marco Ferrai (Gardolo) e Gianluca Vitti (Lavis), espulsi domenica, oltre a Armin Blasbichler (Brixen), Brahim Hmaidouch (Comano Terme Fiavé) e Michael Unterthurner (Maia Alta).

Promozione, Federico Rinaldi ha quasi finito la stagione

Nel massimo campionato provinciale, fanno scalpore le sei giornate rimediate da Federico Rinaldi (Settaurense 1934), che “dopo aver commesso un grave fallo di gioco su un avversario senza possibilità di giocare il pallone, lo colpiva con un pugno al viso”. Due le giornate (“aggravata perché capitano”) comminate invece a Simone Deimichei. Tra i calciatori espulsi, un turno di squalifica dovrà essere scontato da Tommaso Deimichei (Alense), Nicolò Fasanelli (Sacco San Giorgio) e Christian Larcher (Tnt Monte Peller). Cinque i calciatori appiedati per una giornata a causa di recidività: Simone Agostini (Borgo) ha collezionato la decima ammonizione del proprio campionato, mentre hanno toccato quota cinque Simone Valle (Fiemme), Leonardo Cattolico (Nago Torbole), Mirko Manica (Sacco San Giorgio) e Karim Saidi (Settaurense 1934).

Il Borgo è stato multato di 100 euro "per aver causato ritardo all'inizio della gara", mentre il dirigente giallorosso Stefano Sartori è stato inibito fino al 7 agosto.

Prima, Condinese senza allenatori per due settimane

In Prima quindici i calciatori fermati per un turno: a Matteo Salvadori (Alta Giudicarie), Dennis Fusi (Castelcimego), Mario Brojka (Condinese), Lorenzo Carpi (Garibaldina) e Nicola Vecchietti (Guaita), espulsi domenica, si aggiungono Eros Uber (Athesis), Matteo Speranza (Calcio Bleggio), Demjan Hoxha (Castelcimego), Franco Anderle (Civezzano), Luca Moser (Garibaldina), Vincenzo Tosco (Guaita), Nicola Sartori (Ischia), Kevin Ribaga (Ledrense), Mattia Magri (Trambileno) e Lorenzo Furlan (Verla), che hanno raggiunto la quinta ammonizione.

Tra gli allenatori, appiedati fino al 14 aprile Fabio Berardi e Norman Pellizzari (Condinese). Il Guaita, invece, è stato multato di 80 euro “per non aver usato i prescritti cartelli nella sostituzione di propri giocatori”.

Seconda, Lorenzo Panizza out due giornate

Nell'ultima divisione del nostro calcio stoppato per due turni Lorenzo Panizza (Redival). Dovranno saltare solamente la prossima giornata, invece, Simone Chistè (Adige), Enrico Maturi (Carisolo), Emiliano Daldin (Cembra 82), Marco Bortolotti (Dolasiana), Igor Struhak (Orzano), Alberto Marighetto (Tesino) e Samir El Ansary (Virtus Rovere).

Il Besenello, infine, è stato multato di 100 euro “per aver permesso la presenza in panchina a persona non autorizzata”.