Il Trento Femminile vince il recupero, ora è a -2 dalla vetta

Vittoria doveva essere e vittoria è stata: nel recupero della 14esima giornata d’andata del campionato di serie C, il Trento Calcio Femminile piega per 2 a 0 la Vis Civitanova, conquista la settima vittoria di fila e sale a quota 52 in classifica, a meno due dalla capolista Vicenza.

Partita senza storia quella andata in scena a Mattarello con le gialloblu padrone del campo dal primo all’ultimo minuto e Ale Tonelli protagonista con una doppietta di prevegole fattura. Esordio in prima squadra per la giovane Elisa Parisi, uno degli elementi di punta della formazione Under 19.

Domenica trasferta da non sottovalutare a Ferrara, dove Valzolgher e compagne affronteranno la Spal, fanalino di coda del raggruppamento B.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

La cronaca

Mister Spagnolli attua un ampio turnover, cambiando cinque giocatrici rispetto alla sfida di domenica contro l’Isera.

Oltre a Tononi, Torresani ed Erlicher, l’allenatore gialloblu deve fare a meno anche del bomber Giulia Rosa, impegnata con la discussione della tesi di laurea.

Il match è, sin dalle prime battute, a senso unico con il Trento Calcio Femminile che fa la partita e la Vis Civitanova che si limita a difendersi per poi provare ad agire di rimessa.

La fatica del derby di domenica si fa sentire con le gialloblu che faticano a trovare sbocchi: ci prova Gastaldello, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta, poi Fuganti pesca in verticale Antolini, anticipata in extremis dalla difesa marchigiana.

Episodio dubbio in area ospite a metà frazione con Antolini che va a terra dopo un contatto con Aparicio, ma per il direttore di gara si può giocare.

La Vis Civitanova prova a spezzare l’assedio con la conclusione da fuori area di Uzqueda, il cui destro sfiora la parte superiore della traversa e si perde sul fondo.

Al minuto 38 si sblocca il risultato e la compagine del capoluogo passa a condurre: conclusione da fuori area di Gastadello, Comizzoli si distende e respinge, ma sulla sfera si avventa Ale Tonelli che scaraventa in rete da due passi.

Le ospiti provano a reagire subito con un tiro da fuori area di Fernandez che Callegari accompagna in corner.

Ripresa che si apre con il Trento ancora in avanti: Antolini incorna alto da pochi passi, ma al 51’ Ale Tonelli sfodera un pezzo di bravura che, di fatto, chiude il match. La numero 17 di casa riceve palla sulla trequarti, avanza e, dopo aver visto l’estremo difensore avversario fuori dai pali, calcia da trenta metri e, con una parabola a scendere, beffa Comizzoli. Che gol!

Le gialloblu vanno vicine al tris con Varrone e Antolini: in entrambe le circostanze il portiere della Vis Civitanova vola ed evita un passivo ben più pesante.

Le ospiti si fanno vedere solamente con un tiro di Silvestrini che, da posizione favorevole, non trova la porta.

L’ultimo sussulto del match arriva al minuto 82: Chemotti giunge a tu per tu con Comizzoli, brava ancora una volta a respingere la conclusione.

Il Trento conquista la settima vittoria consecutiva, allunga la striscia positiva e si porta due sole lunghezze dalla capolista Vicenza. Domenica trasferta in terra emiliana sul campo del fanalino di coda Spal.

Il tabellino

TRENTO CALCIO FEMMINILE - VIS CIVITANOVA 2-0 (1-0)

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Callegari, Bertamini, Ruaben (26’st Giovannini), Lenzi, Lucin (30’st Settecasi), Varrone (20’st Parisi), Gastaldello, Fuganti (15’st Poli), Chemotti, A. Tonelli (38’st Sartori), Antolini.

A disposizione: Valzolgher, L. Tonelli.

Allenatore: Max Spagnolli.

VIS CIVITANOVA: Comizzoli, Natalini, Langiotti, Eugeni, Piscitelli (30’st Ciccalè), Spinelli, De Luca (9’st Monterubbianesi), Silvestrini, Uzqueda, Fernandez, Aparicio.

A disposizione: Raimondi,

Allenatore: Roberto Pierdomenico.

ARBITRO: Santinelli di Bergamo (Zambon e Guerrieri di Trento).

RETI: 38’pt e 6’st A. Tonelli (T).

NOTE: giornata fredda. Campo in buone condizioni. Ammonita Eugeni (V) per gioco falloso.

Recupero 1’ + 3’. Calci d’angolo 10 a 2 per il Trento. Recupero 1’ + 3’.