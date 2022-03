La doppia di Capra, i gol pesanti di Nicolodi e Cecini

A dieci giornate dal termine del massimo campionato provinciale cominciano a delinearsi le posizioni: ecco quindi che il podio di Promozione premia gli esponenti di squadre che stanno viaggiando sopra le aspettative della vigilia.

1. Fabio Capra (Fiemme)

Lanciato nella mischia al 20' della ripresa da mister Alessandro Capovilla, il centrocampista classe 2001 ci ha messo pochissimo a risolvere una partita, quella con la cenerentola Cavedine Lasino, che si stava rivelando più insidiosa del previsto: al 24' e al 32' sono infatti arrivate le due reti che hanno annichilito i biancoverdi, facendo volare i fiemmesi a quota 38, in scia delle big. E alla classifica da applausi in quel di Cavalese si abbina la continua valorizzazione di giovani locali, che lungo l'Avisio potrebbero aprire un ciclo ad alti livelli.

2. Federico Nicolodi (Nago Torbole)

Sino a fine novembre l'attaccante lagarino vestiva la maglia del Sacco San Giorgio, squadra che sabato sera è stata affondata proprio dal gol della punta classe 1997, da dicembre in forza al Nago Torbole. Per i gardesani di mister Fabio Calliari è così arrivata la quinta vittoria in 7 partite del girone di ritorno, con la classifica che registra un +10 sulla zona calda. Per la salvezza matematica servirà ancora qualche punticino, ma la strada sembra tracciata per la truppa del ds Cristian Miorelli.

3. Daniele Cecini (Borgo)

I giallorossi di mister Massimiliano Ceraso ormai sono una big affermata del massimo campionato provinciale. Sabato sera è arrivata una sorta di conferma, con la bella vittoria nel big match con la Settaurense 1934. Ad aprire le danze dopo pochi minuti, una gran giocata del difensore ex Union Feltre e Calceranica: in proiezione offensiva in occasione di una punizione dalla trequarti battuta da Simone Curzel, il centrale valsuganotto si è esibito in un controllo e in una secca battuta a rete degna di un attaccante navigato.

