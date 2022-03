Il Rovereto allunga ancora, risorge il Mezzocorona

Allunga ancora il Rovereto, che si è sbarazzato con un poker (doppietta di bomber Manuel Brusco, eurogol di Andrea Dallapiccola e autorete di Alex Voltolini) del Calceranica e ora si trova a +11 sul Borgo. I giallorossi nell'anticipo hanno rifilato un 4 a 2 alla Settaurense 1934: valsuganotti subito avanti con i colpi d'opportunismo di Daniele Cecini e Jacopo Stefani, reazione chiesana col rigore di Federico Lorenzi, nuovo allungo borghigiano con la perla di Cristiano Feller e con la zampata di Stefani, match chiuso dall'inutile rete di Manuel Grassi. Torna a vincere l'Aquila Trento, corsara al Mutinelli: tocco vincente di John Burlon, Alense che torna in partita con Filippo Trainotti, rionali che risolvono il confronto con Babou Diagne e Ivan Devigili. Jacopo Stefani ha griffato con una doppietta l'anticipo di lusso

Ferma la Benacense (match con la Ravinense rinviato al 13 aprile causa Covid), si avvicina al trenino di testa la Bassa Anaunia: il derby sul campo dell'ormai spacciato Tnt Monte Peller si rivela insidioso e ci vuole un guizzo di Cristian Zanotti per consegnare i tre punti ai ragazzi di Flavio Brugnara. Da applausi il ruolino del Fiemme: vantaggio di Simone Valle, pari della cenerentola Cavedine Lasino con il rigore di Davide Santuari, doppietta risolutiva di Fabio Capra. Si avvicina ulteriormente alla salvezza il Nago Torbole: nell'anticipo con il Sacco San Giorgio decisivo il fresco ex di turno Federico Nicolodi, che nel girone d'andata militava proprio nella formazione roveretana. E sempre in chiave riconferma in categoria, colpo di vitale importanza del Mezzocorona: Federico Pinter e Martin Schönsberg regalano ai gialloverdi il doppio vantaggio che il Pinzolo Valrendena riesce solamente a dimezzare con Riccardo Tisi.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 26ª GIORNATA DI PROMOZIONE