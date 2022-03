Impresa del Lavis, cinquina preziosa dell'Arco 1895

Sfodera l'impresa il Lavis: la truppa di mister Stefano Manfioletti torna con i tre punti dalla trasferta sul campo della capolista San Giorgio, ora raggiunta in vetta dalla Virtus Bolzano dopo il primo stop casalingo e l'interruzione della striscia di 19 risultati utili. In terra pusterese sembrava tutto facile per i ragazzi di Patrizio Morini, subito avanti grazie all'incornata del capocannoniere Martin Ritsch. Tra fine primo tempo e la ripresa, però, ci ha pensato il solito Claudio Barbetti con due colpi di testa a regalare ai rossoblù un risultato di grandissimo prestigio. A fregarsi le mani è quindi la Virtus, uscita vincitrice con uno spettacolare 5 a 2 dal confronto con la terza forza Termeno: bolzanini a segno con Elis Kaptina, Matteo Timpone (doppietta), Davide Cremonini e Yassine Bounou, Traminer in rete con Nicola Dalla Valle e Alex Pfitscher, al centesimo gol in maglia bianconera. Gianluca Vitti, terzino del Lavis

Oltre al Lavis, si avvicina al podio anche il Lana: con un gol per tempo firmati Matthias Gasser e Lukas Hofer i ragazzi di Kurt Forer hanno espugnato il campo del Dro Alto Garda che vede così allontanarsi il treno salvezza. Balza infatti in avanti grazie ad una maiuscola cinquina l'Arco 1895: la distratta ViPo Trento (inutili i gol di Nicola Battisti e Filippo Carella) si è fatta infilare in casa dai gialloblù, dilaganti con il man of the match Kevin Marchione (tripletta), Matteo Risatti e Davide Grossi. Nello scontro salvezza di Mezzolombardo pari a reti bianche tra la sempre più inguaiata Rotaliana e un Mori Santo Stefano tentennante: i biancazzurri recriminano per qualche episodio giudicato dubbio, i tricolori si mangiano le mani per il palo colpito da Matteo Marin.

Rimane ai margini della zona calda l'Anaune Val di Non, stesa nel posticipo dal Brixen (decisivo il guizzo di René Sanna). Nel mucchione di centro classifica sorride il Comano Terme Fiavé: i gialloneri hanno superato lo Stegona grazie al gol in apertura di Samir Ajdarovski. Pari senza reti, invece, tra Maia Alta e Bozner.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 28ª GIORNATA DI ECCELLENZA