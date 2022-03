Un rigore condanna il Südtirol alla sconfitta contro la Feralpi

Quindicesima giornata di ritorno (34esima) del campionato di Serie C girone A 2021-2022 con l’FC Südtirol che esce sconfitto per 1-0 dal terreno dello Stadio “Lino Turina” di Salò, battuto da una Feralpisalò che nelle ultimissime battute della gara ha messo a segno un calcio di rigore.

Corre il 90’ della ripresa quando Miracoli cerca l’impatto con Zaro, cade in area e l’arbitro concede la massima punizione ai padroni di casa. Sul dischetto si presenta lo stesso Miracoli, che spiazza Poluzzi e firma di sinistro l'1-0 che regala i tre punti ai gardesani.

Per i biancorossi si tratta del secondo stop in campionato, con il Padova che torna a fasi sotto, ora a -4 dalla capolista, quando mancano quattro giornate al termine del campionato.

In una di queste ci sarà lo scontro diretto tra la squadra allenata da Javorcic e i patavini.

In campo

Mister Giovanni Barbugian chiamato a sostituire lo squalificato Stefano Vecchi, schiera la Feralpisalò con il 4-3-1-2: Davanti al portiere De Lucia, difesa con Corrado, Bacchetti, Pisano, Bergonzi, a centrocampo Balestrero, Carraro e Hergheligiu con Guidetti dietro a Guerra e Luppi.

Mister Ivan Javorcic, schiera i biancorossi ospiti con il 4-3-2-1: davanti a Poluzzi, linea difensiva con Malomo, Zaro, Curto e Davi, in mezzo al campo Tait, Gatto e Broh con Casiraghi e Rover dietro a De Marchi.

La cronaca

Primo tempo

7’ Tiro cross dal vertice sinistro dell'area ospite di Corrado palla sul primo palo, Poluzzi si fa trovare pronto alla respinta.

16’ Carraro imbuca Luppi in area, conclusione dalla destra, Poluzzi respinge in uscira. Sugli sviluppi dell'azione ci prova Balestrero con il piatto, Poluzzi para a terra.

29’ Tait prova l'imbucata in area ma non c'è nessuno pronto ad approfittarne.

33’ Tait cerca in profondità Rover, Carraro respinge il cross in fallo laterale. A seguire: cross di Davi a cercare Tait a centro area, sponda per De Marchi, Pisano allontana.

Secondo tempo

1’ Cross dalla sinistra di Carraro sotto porta, da due passi Hergheligiu calcia altissimo.

11’ Tait in area per la testa di De Marchi, palla alta sul fondo.

20’ Conclusione di Balestrero, grande parata di Poluzzi.

45’ Miracoli cade in area, rigore per i padroni di casa

45’ + 1’ batte lo stesso Miracoli che dal dischetto spiazza Poluzzi e firma di sinistro l'1-0.

Il tabellino

FERALPISALO’ - F.C. SÜDTIROL 1-0 (0-0)

FERALPISALO’ (4-3-1-2): De Lucia; Corrado, Bacchetti, Pisano, Bergonzi; Balestrero, Carraro, Hergheligiu (39’ st Corradi); Guidetti (20 st Di Molfetta); Guerra (33’ st Spagnoli), Luppi (20’ st Miracoli).

A disposizione: Liverani, Girgi, Legati, Farabegoli, Siligardi, Damonte, Castorani, Salines.

Allenatore: Giovanni Barbugian (Stefano Vecchi squalificato).

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Malomo (24’ pt De Col), Zaro, Curto, Davi; Tait, Gatto e Broh; Casiraghi (15’ st Voltan), Rover (39’ st Galuppini); De Marchi (39’ st Fischnaller).

A disposizione: Meli, Vinetot, Fink, Fabbri, H’Maidat. Eklu. Moscati, Beccaro.

Allenatore: Ivan Javorcic.

ARBITRO: Sajmir Kumara di Verona.

ASSISTENTI: Amir Salama di Ostia e Mattia Bartolomucci di Ciampino.

IV UFFICIALE: Andrea Migliorini di Verona.

RETE: 45’ + 1’ st 1:0 rigore Miracoli (FS).

NOTE: cielo sereno, temperatura gradevole, attorno ai 16°, leggero vento; campo in discrete condizioni.

Ammoniti: 40’ pt Rover (FCS), 43’ pt Hergheligiu (FS), 14’ st Guidetti (FS), 35’ st Carraro (FS), 37’ st Balestrero (FS), 40’ st Davi (FCS).

Angoli: 1-3 (0-1). Recupero: 2’+ 5’.