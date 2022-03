Il Giudice multa Romania Trento, Isera, Pergine e Stivo

In una settimana tutto sommato tranquilla sul fronte calciatori, fanno notizia in Prima Categoria le quattro società multate, due per responsabilità diretta e due per colpa dei propri sostenitori.

Eccellenza, tre giocatori ai box

Sono solamente quattro i calciatori squalificati nel massimo campionato regionale. Lassina Diabate (Anaune Val di Non), espulso sabato scorso a Gabbiolo, ha già scontato il turno ieri sera, discorso diverso per Simone Faes (Anaune Val di Non), Philipp Spiess (Termeno) e Mattia Rigatti (Arco 1895), che invece sono stati fermati per cumulo di ammonizioni e che quindi dovranno stare in tribuna domenica. Medesimo discorso va fatto per mister Marco Girardi (ViPo Trento), che sabato scorso ha rimediato la quinta ammonizione, mentre sempre nella società collinare va registrata l'inibizione fino al 31 marzo del dirigente Peter Bertamini. Stefano Zancanella (Aquila Trento) salterà il match di domenica

Promozione, cinque calciatori out per cumulo

Dopo un turno senza cartellini rossi, nel massimo campionato provinciale vanno registrate cinque squalifiche per cumulo di ammonizioni: i calciatori interessati sono Stefano Zancanella (Aquila Trento), Andrea Bortolameotti (Cavedine Lasino), Amedeo Calliari (Nago Torbole), Federico Coiro (Ravinense) e Samuele Colme (Telve). Per quanto riguarda i dirigenti, inibito fino al 31 marzo Andrea Tasin (Calceranica).

Prima Categoria, due turni a capitan Brigadue

In Prima ben quattro le società multate: 120 euro sono stati comminati alla Romania Trento “per aver causato ritardo all'inizio della gara, recidivo”, di 100 euro invece le sanzioni affibbiate a Isera (“pubblico di parte, offendeva l'arbitro nel corso del secondo tempo”), Pergine (“presenza in panchina di persona non autorizzata”) e Stivo (“pubblico di parte, accendeva fumogeni e esplodeva botti prima e durante la gara”.

Quindici i calciatori squalificati, tra cui il solo Stefano Brigadue, capitano dell'Invicta Duomo, per due gare. Dovranno invece scontare un turno Stefano Caliari (Azzurra), Simone Pederiva (Dolomitica), Matteo Grassi (MolvenoSpor), Giovanni Flaim (Paganella) e Antonio Rossetti (Virtus Trento), espulsi domenica, oltre a Fadi Habib Moussali (Baone), Riccardo Pupella (Castelcimego), Lorenzo Ferrari (Ledrense), Tommaso Iovene (Mattarello), Leonardo Casagrande (Pergine), Marco Maestri (Pieve di Bono), Michael Salvadori (Primiero), Dennis Savoi (Verla), Christian Mosaner (Virtus Trento).

Seconda Categoria, mister Rizzato out due turni

Nell'ultima divisione del nostro calcio, undici i giocatori fermati per un turno: si tratta di Mattia Mosca (3P Valrendena), Massimiliano Viola (Altopiano Paganella), Luca Curzel (Audace), Nicola Taufer (Calavino), Andrea Maturi (Carisolo), Manuel Depaoli (Calavino), Andrea Vecchi (Cauriol), Danilo Serafin (Cembra), Ndiaga Kadam (Trilacum), Carlo Menapace (Vigolana) e Matteo Baroni (Vallagarina). Tra gli allenatori, inibito fino al 7 aprile Nicola Rizzato (Cauriol).