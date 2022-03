Mercoledì bollente in zona salvezza: fari su Cles e Arco

È già ora di tornare in campo per le diciotto formazioni di Eccellenza, pronte a confrontarsi nell'unico turno infrasettimanale del girone di ritorno (quello inizialmente previsto per il 23 febbraio sarà recuperato domenica 24 aprile). Da tenere d'occhio, come al solito, il duello al vertice: la capolista San Giorgio dovrà stare attenta alla fame di punti del Mori Santo Stefano, l'immediata inseguitrice Virtus Bolzano sarà invece ospite del lanciato Lavis. Per Davide Grossi e l'Arco 1895 un impegno da non fallire

A Cles ed Arco si giocheranno invece due match fondamentali in chiave salvezza: in casa giocheranno le due formazioni messe meglio in classifica, ovvero Anaune Val di Non e Arco 1895, che attendono Dro Alto Garda e Rotaliana, ovvero la terzultima e la penultima della classe che sono di fatto obbligate a vincere per accorciare le distanze. La cenerentola Gardolo, invece, giocherà tra le mura amiche, ma l'avversario sarà la terza forza Termeno.

Viaggiano in Alto Adige con il morale alto dopo gli ultimi successi ViPo Trento e Comano Terme Fiavé: gli azulgrana sono attesi dalla rivelazione Lana, i gialloneri dall'altalenante Bozner. Completano il quadro i due scontri tutti altoatesini: lo Stegona attende il Brixen e vuole mettersi definitivamente al sicuro, il San Paolo ospita il Maia Alta e punta a riscattare la negativa trasferta di Ponte Arche.

Il programma completo (mercoledì, ore 20)

ANAUNE VAL DI NON - DRO ALTO GARDA (a Cles)

ARCO 1895 - ROTALIANA (ad Arco Via Pomerio B)

BOZNER - COMANO TERME FIAVÉ (a Bolzano Talvera B)

GARDOLO - TERMENO (a Melta di Gardolo)

LANA - VIPO TRENTO (a Lana)

LAVIS - VIRTUS BOLZANO (a Lavis)

MORI SANTO STEFANO - SAN GIORGIO (a Mori)

SAN PAOLO - MAIA ALTA (a San Paolo)

STEGONA - BRIXEN (a Stegona)

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA