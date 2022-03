Il Südtirol conquista altri 3 punti pesanti contro il Seregno

L’FC Südtirol conquista altri tre punti con l’ennesimo clean sheat stagionale. Nella 33esima giornata, 14esima del girone di ritorno del campionato di serie C girone A, i biancorossi superano per 1-0 il Seregno nella seconda gara interna di fila sul terreno dello Stadio “Druso” conquistando la 25esima vittoria che si aggiunge ai 7 pareggi (uno stop). La squadra di mister Ivan Javorcic procede solitaria in vetta.

I padroni di casa chiudono in crescendo il primo tempo, mancando un paio di ghiotte occasioni per passare in vantaggio. La gara si sblocca all’inizio della ripresa. Corre il 2’ quando Casiraghi viene steso a terra in area ospite: calcio di rigore per i biancorossi, dal dischetto batte lo stesso Casiraghi, palla a sinistra, Tozzo intuisce e smanaccia sul palo, ma Casiraghi è lesto a riprendere e ad insaccare: 1-0. Poi Tozzo nega il raddoppio respingendo una conclusione ravvicinata di De Marchi.

In campo

Mister Alberto Mariani schiera il Seregno con il 3-5-2 davanti al portiere Tozzo la linea difensiva formata da Solcia, Rossi e Gemignani, a centrocampo Balzano, Vitale, Mandorlini, Marino e Valeau, in avanti Cocco e Zè Gomes

Mister Ivan Javorcic, presenta i biancorossi ospiti con il 4-3-2-1. Davanti a Poluzzi: in difesa Davi, Curto, Vinetot, De Col, in mezzo al campo Broh, Tait e H’Maidat con Voltan e Casiraghi dietro a Galuppini.

La cronaca

Primo tempo

10 ‘Serie di scambi sul lato destro dell'area ospite, palla a H'Maidat al limite, stop di sinistro e conclusione con il mancino e sfera che sorvola la traversa.

18’ Voltan cerca e trova lo spazio per la conclusione da lontano, palla sul fondo.

26’ Dopo un batti e ribatti in area biancorossa Mandorlini calcia da fuori area e spedisce abbondantemente sul fondo

28’ Balzano prova a mettere in mezzo dalla destra forte e teso, Vinetot, devia, la palla scheggia la traversa e finisce in corner.

35’ Sugli sviluppi di una punizione da destra, Voltan riceve palla fuori area, calcia in porta senza troppa potenza, blocca Tozzo.

44’ Dopo un tiro di poco fuori bersaglio di Volta, biancorossi vicini al vantaggio: cross di Davi, Casiraghi sbuccia in area, palla d'oro sui piedi del liberissimo Galuppini che di sinistro calcia debolmente addosso a Tozzo.

Secondo tempo

2’ Fallo su Casiraghi in area, calcio di rigore per i biancorossi. Dal dischetto batte Casiraghi, palla a sinistra, Tozzo intuisce e smanaccia sul palo, Casiraghi riprende e insacca: 1-0

13’ Ghiotta occasione sui piedi di De Marchi, respinge Tozzo.

22’ Poluzzi esce bene di piede e anticipa Zè Gomes.

38’ Batti e ribatti in area biancorossa, la difesa sbroglia.

Il tabellino

FC SÜDTIROL – SEREGNO CALCIO 1-0 (0-0)

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Curto, Vinetot, De Col (1’ st Malomo); Broh, Tait, H’Maidat (16’ st Gatto); Voltan (40’ st Fabbri), Casiraghi (16’ st Rover); Galuppini (1’ st De Marchi).

A disposizione: Meli, Harrasser, Fink, Fischnaller, Eklu, Moscati, Beccaro.

Allenatore: Ivan Javorcic

SEREGNO CALCIO (3-5-2): Tozzo; Solcia, Rossi, Gemignani; Balzano (36’ st Dell’Agnello), Vitale (16’ st Iurato), Mandorlini (45+1’ st Signorile), Marino (1’ st Invernizzi), Valeau (36’ st Castillo); Cocco, Zè Gomes.

A disposizione: Lupu, Marocco, Galeatafiore, Cortesi, Aga, Bartolotta, Pani.

Allenatore: Alberto Mariani

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese

ASSISTENTI: Costin Del Santo Spataru di Siena e Lorenzo Giuggioli di Grossetto

IV UFFICIALE: Pietro Marangone di Udine

RETE: 2’ st 1:0 Casiraghi (FCS)

NOTE: cielo sereno; temperatura sui 13-14°campo in ottime condizioni.

Ammoniti: 22’ pt Balzano (S), 40’ pt Vitale (S), 2’ st Cicco (S), 7’ st Invernizzi (S), 13’ st H’Maidat (FCS), 15’ st Zè Gomez (S), 29’ st Malomo (FCS), 42’ st Davi (FCS), 45’+3’ st Solcia (S).

Angoli: 0-2 (0-1). Recupero: 0’+ 4’