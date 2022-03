Il Südtirol batte la Pro Sesto e rimane a +7 sul Padova

L’FC Südtirol si issa a quota 79 punti e mantiene inalterato primo posto e vantaggio in classifica. Nella 32esima giornata, 13esima di ritorno della serie C girone A, i biancorossi conquistano il 24esimo successo, che si aggiunge a 7 pareggi (uno stop).

Contro i milanesi della Pro Sesto finisce 2-0. Nella 16esima gara interna di campionato, la formazione di mister Ivan Javorcic capitalizza al massimo già nella prima parte della gara. Dopo tre nitide occasioni, i padroni di casa sbloccano la gara.

Corre il 7’ quando Tait serve in verticale per Galuppini, abile ad aprire sulla destra per Rover, che carica il destro da fuori area e insacca con potenza alle spalle di Del Frate: 1-0.

I padroni di casa insistono e confezionano il raddoppio. Al 25’ Tait appoggia a Voltan, controllo, tiro di destro e palla calciata da quest’ultimo dalla distanza con potenza e chirurgica precisione all'incrocio dei pali alla sinistra di Del Frate per il 2-0.

Nella ripresa il palo di Voltan e una ghiotta occasione di Rover neutralizzata da Del Frate.

Domenica biancorossi di nuovo in casa, alle 14.30, contro il Seregno.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

In campo

Mister Ettore Pasca schiera la Pro Sesto con il 4-3-3: davanti al portiere Del Frate la linea difensiva formata da Pecorini, Toninelli, Della Giovanna e Giubilato, mezzo Cerretelli, Brentan e Sala, in avanti Capelli, Grandi e Scapuzzi.

Mister Ivan Javorcic, presenta i biancorossi ospiti con il 4-3-2-1. Davanti a Poluzzi: in difesa con Davi, Vinetot, Zaro e De Col, a centrocampo Tait, Gatto e Broh con Voltan e Rover dietro a Galuppini.

La cronaca

Primo tempo

1’ Dopo una ventina di secondi il primo tiro della partita con Voltan che calcia di prima intenzione dopo la sponda di Galuppini ma manda alto sopra la traversa.

4’ Galuppini calcia in area da sinistra, respinge un difensore, palla a Voltan che calcia con potenza fuori bersaglio.

7’ Tait in verticale per Galuppini, abile ad aprire sulla destra per Rover che carica il destro da fuori area e insacca alle spalle di Del Frate: 1-0.

20’ Tait per Galuppini, pregevole giocata, tiro potente, Del Frate respinge.

25’ Tait per Voltan, controllo e tiro di destro e palla calciata dalla distanza con potenza e chirurgica precisione all'incrocio dei pali alla sinistra di Del Frate: 2-0.

Secondo tempo

3’ Broh avanza palla al piede, serve Voltan che prova la conclusione dal limite dell'area, palla deviata in angolo da un difensore ospite.

7’ Biancorossi vicinissimi al terzo gol: dribbling di Voltan in area, sulla sinistra, tiro di destro sul primo palo, palla respinta dal montante.

25’ Ci prova ancora Rover, ma Del Frate respinge.

Il tabellino

FC SÜDTIROL – PRO SESTO 1913 2-0 (2-0)

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Vinetot, Zaro (1’ st Curto), De Col (18’ st Malomo); Tait, Gatto, Broh; Voltan (44’ st Fischnaller), Rover (31’ st Moscati); Galuppini (18’ st De Marchi).

A disposizione: Meli, Harrassser, Fabbri, Fink, Casiraghi, Eklu, Beccaro.

Allenatore: Ivan Javorcic

PRO SESTO 1913 (4-3-3): Del Frate; Pecorini (40’ st Marzupio), Toninelli, Della Giovanna (17’ pt Mazzarani), Giubilato; Cerretelli, Brentan, Sala (19’ st Ferrero); Capelli (19 st De Sena), Grandi, Scapuzzi (19’ st Lucarelli)

A disposizione: Bagheria, Bezziccheri, Gualdi, Capogna.

Allenatore: Ettore Pasca

ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno

ASSISTENTI: Andrea Nasti di Napoli e Giuseppe Trischitta di Trieste

IV UFFICIALE: Giuseppe Sassano di Padova

RETI: 7’pt 1:0 Rover (FCS), 25’ pt 2:0 Voltan (FCS).

NOTE: cielo coperto; temperatura sui 10-12°, campo in ottime condizioni.

Ammoniti: 18’ pt Mazzarani (PS), 30’ pt Sala (PS), 31’ pt De Col (FCS), 39’ pt Zaro (FCS);

Angoli: 6-4 (4-1). Recupero: 2’+ 4’