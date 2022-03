Il Trento vuole muovere la classifica in casa della Pergolettese

Al “Voltini” di Crema il Trento vuole tornare a correre. Domenica pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14.30) la compagine di Carmine Parlato, 14esima in classifica a meno quattro dalla zona playoff e con due lunghezze di margine sulla quota playou, affronterà la Pergolettese - 17esima in graduatoria - nell’impegno valevole pera la 31esima giornata - la 12esima del girone di ritorno - del campionato di serie C.

Sino a questo momento il Trento ha disputato 15 gare in trasferta, conquistando 12 punti, in virtù di 2 successi (contro VIrtus Verona e Fiorenzuola), 6 pareggi (contro Piacenza, Pro Vercelli, Triestina, Pro Sesto, Pro Patria e Giana Erminio) e 7 sconfitte (contro Südtirol, Renate, Padova, Legnago Salus, Juventus U23, Mantova e Feralpisalò), con uno score complessivo di 8 reti realizzate e 17 subite.

La Pergolettese, invece, in casa ha disputato 15 gare, raccogliendo 20 punti per effetto di 5 successi (contro Pro Sesto, Albinoleffe, Lecco, Pro Vercelli e Renate), 5 pareggi (contro Virtus Verona, Piacenza, Mantova, Seregno e Legnago Salus) e 5 sconfitte (contro Juventus U23, Triestina, Padova, Südtirol e Fiorenzuola), con uno score complessivo di 19 reti realizzate e 17 subite.

La sfida tra Pergolettese e Trento sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento).

Arbitro della sfida tra Pergolettese e Trento sarà Maria Sole Ferrieri Caputi, appartenente alla sezione di Livorno, alla sua seconda stagione in serie C.

Gli assistenti saranno Marco Colaianni e Mario Chichi, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Bari e Palermo con Federico Muccignato - della sezione di Pordenone - nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Così in campo

Mister Parlato non potrà disporre degli infortunati Pasquato, Izzillo e Nunes e ha convocato 22 giocatori.

Portieri: Cazzaro (1999); Marchegiani (1996); Pigozzo (2000).

Difensori: Bearzotti (1996); Carini (1990); Galazzini (2000); Dionisi (1985); Oddi (2002); Raggio (2001); Seno (2000); Simonti (2000); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Caporali (1994); Osuji (1990); Ruffo Luci (2001); Scorza (2000)

Attaccanti: Barbuti (1992); Belcastro (1991); Bocalon (1989); Chinellato (1991); Pattarello (1999); Vianni (2001).

Gli avversari degli aquilotti

Fondata nel 1932, l’Unione Sportiva Pergolettese conquista per la prima volta la promozione nei pro nel 1976. Dopo una lunga alternanza tra serie D e professionismo, nel 2012 la società fallisce e viene trasferito a Crema il titolo sportivo del Pizzighettono con il ritorno alla denominazione originale, negli anni sostituita prima con Cremapergo e poi con Pergolettese. La promozione arriva nel 2019 dopo la vittoria nello spareggio contro il Modena.

Gli elementi di spicco dell’organico affidato a Giovanni Mussa (ex Villa Valle e settore giovanile della Pergolettese), subentrato alcune settimane or sono a Stefano Lucchini, sono il difensore Alessandro Lambrughi (499 presenze tra i pro con Pro Sesto, Mantova, Livorno, Novara, nuovamente Livorno, Triestina e Pergolettese), i centrocampisti Mariano Arini (ex Aversa Normanna, Fidelis Andria, Avellino, Spal, Cremonese, Arezzo e Pergolettese), Davide Bariti (ex Carrarese, Triestina, Vicenza, Avellino, Napoli, Lupa Roma, Rimini, Ancona, Triestina, Sicula Leonzio e Pergolettese) e Kevin Varas (ex Darfo Boario, Lumezzane, Teramo, Rezzato, Pro Vercelli e Pergolettese), capocannoniere dei lombardi con 7 reti e Andrea Mazzarani (in serie A con Novara, in B con Crotone, Modena, Virtus Entella e Salernitana),e gli attaccanti Mattia Morello (dal 2017 alla Pergolettese), Mattia Zennaro (scuola Venezia) e Filippo Maria Scardina (304 presenze e 43 reti in serie C), questi ultimi due autori di 4 reti a testa.

I colori sociali della Pergolettese sono il giallo e il blu e la compagine lombarda gioca le gare interne allo stadio “Giuseppe Voltini” (capienza: 4.095 spettatori).

I precedenti

Le due formazioni si sono affrontate numerose volte. L’ultimo doppio incrocio tra i “pro”, eccezion fatta per la gara d’andata, risale alla stagione 1994/95 (allora la Pergolettese si chiamava però Cremapergo) con vittorie dei lombardi sia all’andata (2-0) che al ritorno (2-1). L’ultimo successo trentino al “Voltini” è datato stagione 1992/93 (1-0).

In assoluto l’ultima doppia sfida è relativa all’annata 2017/20218, in serie D, con pari nella gara d’andata (2 a 2) e vittoria cremasca al ritorno al “Briamasco” (4-0).

Così all’andata

La sfida d’andata, disputata lo scorso 31 ottobre allo stadio “Briamasco” si concluse con il successo della Pergolettese per 2 a 1.