Arriva la sentenza, Virtus sconfitta ed esclusa dalla Coppa

Alfredo Sebastiani, allenatore della Virtus Bolzano

Oltre allo 0-3 a tavolino che era nell'aria, è arrivata anche l'esclusione dalla Coppa Italia. Il fatto è ormai noto: la Virtus Bolzano mercoledì aveva vinto 2-1 la prima partita del triangolare triveneto contro il Brian Lignano, ma la posizione di Matteo Timpone (che tra l'altro aveva segnato i due gol decisivi) non era passata inosservata agli avversari friulani, che hanno prontamente inoltrato ricorso. La punta virtussina, infatti, doveva scontare una giornata di squalifica (come da Comunicato ufficiale del 23 dicembre), quindi non poteva essere inserito in lista dalla compagine del presidente Robert Oberrauch. Oggi la Lega Nazionale Dilettanti ha quindi pubblicato il Comunicato ufficiale che ha messo fine all'avventura bolzanina nel tabellone nazionale di Coppa Italia.