Il volo del Rovereto, il "vecchio" Garniga, la sassata di Costa

Il podio di Promozione è comandato dal Rovereto, capolista che ha superato indenne un ciclo terribile di partite. Sugli altri due gradini, il 41enne Giorgio Garniga, decisivo per due domeniche consecutive per la sua Benacense 1905, e Matthias Costa, la cui punizione vincente ha regalato al Fiemme tre punti d'oro.

1. Fc Rovereto

Dopo una parte finale di 2021 caratterizzato da due delusioni, leggasi tonfo interno nel derby con l'Alense e finale di Coppa Provincia con l'Aquila Trento, le zebrette sono ripartite con 10 punti in 4 giornate che mettevano difronte la capolista e tre avversarie particolarmente insidiose: dopo le vittorie di misura con la stessa Aquila e la Settaurense 1934, per i bianconeri sono arrivati un pareggio con la Ravinense e un successo "all'inglese" con la Bassa Anaunia. Ora il calendario propone ai ragazzi di Paolo Eccher otto partite sulla carta più semplici, una striscia che potrebbe consentire ai lagarini di affrontare con un discreto margine il finale di campionato.

2. Giorgio Garniga (Benacense 1905)

Dopo aver deciso il caldo derby con il Nago Torbole, l'espertissima punta nel big match delle Fucine si è superata. Presentatosi in riva al Leno come ex di turno, l'attaccante lagarina prima si è procurato il rigore trasformato da Nicola Dal Fiume, poi ha firmato il secondo gol biancoverde, spianando la strada ai ragazzi di Giuliano Giovanazzi verso il tredicesimo risultato utile consecutivo. Nonostante i 41 anni compiuti nello scorso ottobre, "Re Giorgio" continua a dire la sua nel massimo campionato provinciale: le prossime avversarie della "Bena" sono avvisate.

3. Matthias Costa (Fiemme)

Dopo un girone d'andata più che positivo, la truppa di Alessandro Capovilla aveva cominciato il ritorno con una secca sconfitta interna con la Settaurense 1934 seguita da due pareggi, uno senza reti con la Ravinense e uno scoppiettante 4-4 con la Bassa Anaunia. Serviva quindi un segnale per la compagine fiemmese, e questo è arrivato a Caderzone nello scontro con un Pinzolo Valrendena voglioso di riportarsi in corsa per la salvezza. Dopo la doppietta di Marco Tomasi che due volte ha rimediato al vantaggio dei padroni di casa, nel finale un siluro su punizione del difensore classe 2001 ha regalato al team di Cavalese una vittoria importantissima per la classifica e per il morale.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 23ª GIORNATA DI PROMOZIONE