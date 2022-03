Il Südtirol conquista una storica finale di Coppa Italia

L’FC Südtirol centra l’appuntamento con la storia. I biancorossi superano 3-1 la Fidelis Andria allo Stadio “Druso” nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Serie C edizione 2021-2022 che, sommato al successo esterno per 4-0 conquistato lo scorso 12 gennaio sul terreno del “Degli Ulivi” di Andria nella sfida d’andata, vale lo storico accesso alla finale della seconda competizione per importanza della Lega Pro.

Nella prima finale della propria storia, l’FC Südtirol incontrerà nella sfida ad andata e ritorno il Padova, qualificatosi a spese del Catanzaro, grazie al pareggio interno per 1-1 e al successo per 1-0 in terra calabrese. Prima partita mercoledì 9 marzo all’ “Euganeo” nella Città del Santo e ritorno, al “Druso”, il 6 aprile.

Il secondo dei due round della sfida con in palio il pass di accesso alla finale nazionale è andato in scena sul terreno di viale Trieste. L’undici di mister Ivan Javorcic la spunta 3-1.

Nel primo tempo gli ospiti aprono lo score al 33’ quando Messina sottrae palla al limite dell'area di casa, imbuca in area per Ortisi, che con il sinistro incrocia e firma lo 0-1. Pronta la risposta biancorossa. Al 39’ cross dal fondo destro di Heinz per il colpo di testa ravvicinato di Fischnaller che insacca la palla delll'1-1 e firma la centesima rete da professionista. Al 42’ destro da fuori di Beccaro, Vandelli respinge, Eklu è lesto ad insaccare il tap-in da distanza ravvicinata: 2-1. Nella ripresa, al 12’, pregevole manovra biancorossa: Beccaro innesca Fischnaller in area, diagonale basso e palla in rete: 3-1.

In campo

Mister Vito Di Bari schiera la Fidelis Andria con il 4-2-3-1: davanti al portiere Vandelli, linea difensiva formata Ciotti, De Marino, Monterisi e Carullo, a centrocampo Bonavolontà e Urso con Ortisi, Bortoletti e Calamita dietro a Messina.

Mister Ivan Javorcic, schiera i biancorossi con il 4-3-2-1: davanti a Meli la linea difensiva con Fabbri, Vinetot, Malomo e Heinz, a centrocampo Eklu, Fink e H’Maidat con Voltan e Galuppini subito dietro a Fischnaller.

La cronaca

Primo tempo

4’ Punizione centrale da fuori area: batte Galuppini con il mancino, palla centrale parata in due tempi da Vandelli.

13’ Occasione ospite: Ortisi chiama alla respinta Meli, che poi anticipa l'avversario prima del tap-in.

23’ Bella giocata sulla sinistra: Voltan scambia con Fabbri, si inserisce mira al secondo palo ma mette sul fondo.

28’ Angolo dalla destra, testa di Malomo, la palla sorvola la traversa.

33’ Messina sottrae palla al limite dell'area di casa, imbuca in area per Ortisi, che con il sinistro incrocia e firma lo 0-1.

37’ Ci prova Fischnaller, palla ribattuta dal palo alla sinistra di Vandelli.

39’ Cross dalla destra di Heinz sotto porta per il colpo di testa ravvicinato di Fisachnaller che insacca la palla delll'1-1.

42’ Destro da fuori di Beccaro, Vandelli respinge, Eklu è lesto ad insaccare il tap-in da distanza ravvicinata: 2-1.

Secondo tempo

3’ Conclusione da fuori di Urso, Meli para a terra.

5’ Ci prova dal limite Galuppini dal limire, palla deviata in angolo.

12’ Pregevole manovra biancorossa: Beccaro innesca Fischnaller in area, diagonale basso e palla in rete: 3-1.

20’ Occasione Eklu, Vandelli para.

21’ Ci prova Messina dalla sinistra dentro l’area, respinge Meli.

Il tabellino

F.C. SÜDTIROL-SSD FIDELIS ANDRIA 3-1 (2-1)

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Meli; Fabbri (1’ st Zandonatti), Vinetot (33’ st Curto), Malomo, Heinz; Eklu, Fink (17’ pt Beccaro), H’Maidat; Voltan (33’ st Mayr), Galuppini; Fischnaller (16’ st Moscati)

A disposizione: Poluzzi, Theiner, Lechl, Casiraghi, Zaro, De Col, De Marchi.

Allenatore: Ivan Javorcic.

FIDELIS ANDRIA (4-2-3-1): Vandelli (38’ st Paparesta); Ciotti (38’ st Graziano), De Marino, Monterisi, Carullo; Bonavolontà, Urso; Ortisi (28’ st Cirillo), Bortoletti (38’ st Guacci), Calamita (13’ st Leonetti); Messina.

A disposizione: La Forgia.

Allenatore: Vito Di Bari .

ARBITRO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore .

ASSISTENTI: Mattia Regattieri di Finale Emilia e Marco Porcheddu di Oristano

IV UFFICIALE: Abdoulaye Diop di Treviglio.

RETI: 33’ pt 0:1 Ortisi (FA), 39’ pt 1:1 Fischnaller (FCS), 42’ pt 2:1 Eklu (FCS), 12’ st 3:1 Fischnaller (FCS).

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, temperatura 11-12°, campo in buone condizioni.

Ammonito: 25’ st Leonetti (FA).

Angoli: 5-3 (2-3). Recupero: 1’+ 0’.