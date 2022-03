Amorth, Canali e Ajdarovski lanciano Lavis, Mori e Comano Fiavé

Tre le vittorie centrate dalle compagini della nostra provincia nell'ultima domenica di Eccellenza: due di queste, a dire il vero, sono scaturite da scontri tutti trentini. Sul podio salgono così Jacopo Amorth, Marco Canali e Samir Ajdarovski, decisivi negli acuti di Lavis, Mori Santo Stefano e Comano Terme Fiavé.

1. Jacopo Amorth (Lavis)

Domenica indimenticabile per il 17enne rossoblù. Lanciato nella mischia da mister Stefano Manfioletti al 20' della ripresa, al giovane cresciuto tra ViPo Trento e la società del presidente Marcello Rosa sono bastati due minuti per trovare il diagonale utile per trafiggere Andrea Deromedi, portiere dell'Arco 1895. L'acuto si è quindi rivelato decisivo per la vittoria di misura dei lavisani in via Pomerio, successo che ha lanciato capitan Andrea Pancheri e compagni solitari al quinto posto in virtù dei 10 punti raccolti nelle ultime 4 giornate.

2. Marco Canali (Mori Santo Stefano)

Pesa come un macigno la prima doppietta stagionale dell'attaccante di Castione: i due gol messi a segno a Melta hanno infatti regalato ai tricolori tre punti di vitale importanza per una corsa salvezza che si sta rivelando più difficile del previsto per i ragazzi di mister Davide Zoller. E se è vero che il calcio di rigore decisivo è stato causato da un abbaglio del direttore di gara più che da un vero fallo, è altrettanto vero che la punta lagarina non ha nessuna colpa in questa vicenda, anzi non ha potuto fare altro che fare il proprio mestiere: gettare la palla nel sacco.

3. Samir Ajdarovski (Comano Terme Fiavé)

Nelle ultime 9 giornate tra fine andata e inizio ritorno, la rapida punta ex Cavedine Lasino ha messo a segno ben 7 reti. Domenica, in particolare, è risultato decisivo nella prima vittoria del nuovo anno dei gialloneri, che con una prova superlativa hanno steso il Brixen: il numero 10 dei termali ha prima trasformato il calcio di rigore procurato da Matteo Fusari, per poi raddoppiare ribadendo in rete di testa l'iniziale pallonetto che aveva scavalcato Matthias Siller colpendo però il palo. Nella ripresa Mattia Poletti ha poi messo il punto esclamativo sul successo giudicariese, rendendo inutile il gol brissinese di Emanuele Bocchio.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 23ª GIORNATA DI ECCELLENZA