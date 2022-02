Coppa, la fase nazionale scatta con Virtus Bolzano-Brian Lignano

Saranno i friulani del Brian Lignano il primo avversario della Virtus Bolzano nel tabellone nazionale di Coppa Italia. I ragazzi di Alfredo Sebastiani esordiranno mercoledì 9 marzo tra le mura amiche: in caso di vittoria, i bolzanini si recheranno sul campo del Montecchio Maggiore nella terza ed ultima gara del triangolare valido per il Girone B, in caso contrario Elis Kaptina e soci viaggeranno nel vicentino già mercoledì 16 marzo. La festa della Virtus Bolzano dopo la conquista della Coppa Regionale

Va ricordato che chi alza al cielo la Coppa Italia si guadagna un posto nella Serie D del 2022/23: a quattro anni di distanza dalla leggendaria cavalcata del San Giorgio di Patrizio Morini, la compagine del presidente Robert Oberrauch sogna di ripercorrere il cammino dei lupi pusteresi.

Il tabellone

Girone A: Fezzanese-Ciliverghe (riposa Alba)

Girone B: Virtus Bolzano-Brian Lignano (riposa Montecchio Maggiore)

Girone C: Fortis Juventus-Salsomaggiore

Girone D: Forsempronese-Angelana

Girone E: Civitavecchia-Ossese

Girone F: Città di Isernia-L’Aquila

Girone G: Barletta-San Marzano (riposa Melfi)

Girone H: Locri-Ragusa

Le qualificate

L'Aquila (Abruzzo), Melfi (Basilicata), Locri (Calabria), San Marzano (Campania), Salsomaggiore (Emilia Romagna), Brian Lignano (Friuli Venezia Giulia), Civitavecchia (Lazio), Fezzanese (Liguria), Ciliverghe (Lombardia), Forsempronese (Marche), Città di Isernia San Leucio (Molise), Alba (Piemonte Valle d’Aosta), Barletta (Puglia), Ossese (Sardegna), Ragusa (Sicilia), Fortis Juventus (Toscana), Virtus Bolzano (Trento/Bolzano), Angelana (Umbria), Montecchio Maggiore (Veneto)

Il programma

9 marzo: 1ª fase triangolari – andata accoppiamenti

16 marzo: 2ª gara triangolari – ritorno accoppiamenti

23 marzo: 3ª gara triangolari

30 marzo/6 aprile: Quarti di finale – andata/ritorno

13/20 aprile: Semifinali – andata/ritorno

27 aprile: Finale