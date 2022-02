Vinciguerra e Sinani stendono il Mestre

Al Levico Terme basta un tempo per avere la meglio del Mestre, grazie ai gol di Vinciguerra e Sinani. La squadra della Valsugana trova il successo dopo più di un mese avaro di soddisfazioni, grazie ad una bella gara, gestita dall'inizio alla fine. Claudio Rastelli conferma Circio in porta, Davi e Pettinà sugli esterni con Scaglione e Cigagna al centro. In mezzo al campo ritorna Nicolas Santuari dal primo minuto, con Rinaldo e Pezzuti mentre in attacco Grezzani agisce a supporto del duo Sinani-Vinciguerra.

Cronaca

Parte subito bene il Levico Terme che già poco prima del quarto d'ora trova il gol del vantaggio grazie a Vinciguerra che scippa palla a Varotto e, dopo una bella azione, supera Da Re con un dosatissimo diagonale. Ci si attenderebbe la reazione mestrina, invece è Pettinà a sfiorare il secondo gol con un colpo di testa che termina di poco sopra la traversa. Nella pancia della prima frazione di gara sale in cattedra il portiere degli arancioneri Da Re, bravo nello sventare le minacce portate da Grezzani e Sinani, ma al 35' non può nulla. Lancio proprio di Grezzani per Sinani che, dopo aver superato in velocità i centrali di difesa avversari e lo stesso Da Re, deposita in rete il due a zero.

Nella ripresa calano inevitabilmente ritmi, con il Levico bravo a gestire il risultato, dimostrandosi quadrato e ordinato. Al 15' si vede Villanova, ma la mira è imprecisa. I padroni di casa cercano di pungere con Sinani e Vinciguerra, senza trovare il tre a zero.

Vince il Levico Terme due a zero e, mercoledì 2 marzo, scenderà nuovamente in campo per la gara di recupero contro le Dolomiti Bellunesi.

Tabellino

LEVICO TERME-MESTRE 2-0

RETI: 13’ pt Vinciguerra, 35’ pt Sinani

LEVICO TERME: Circio, Davi, Pettinà, Santuari, Cigagna, Scaglione, Vinciguerra (46’ st Fontana), Rinaldo, Sinani, Grezzani (22’ st Gasperotti), Pezzuti (13’ st Papi). All Rastelli

MESTRE: Da Re, Fido (20’ st Galli), Busetto, Bortolin, Segalina (33’ st Bondì), Nicoloso, Varotto, Tardivo (39’ pt Cabianca), Fabbri, Scarpi (9’ st Villanova), Salvaterra (43’ pt Vrikkis). All. Zecchin

ARBITRO: Aloise di Lodi

NOTE: 250 spettatori circa. Ammoniti Sinani, Gasperotti (L), Nicoloso, Bortolin (M)