Anaune e Virtus anticipano, per la capolista derby pusterese

Si apre già sabato sera la sesta giornata di ritorno di Eccellenza. Dopo lo slittamento della quinta a domenica 24 aprile (nella finestra lasciata libera dal Torneo delle Regioni), riflettori puntati su Taio, sede dell'anticipo tra l'Anaune Val di Non e la vicecapolista Virtus Bolzano: i 20 punti di differenza suggerirebbero un pronostico sbilanciato verso i bolzanini, ma i gialloblù nelle ultime tre giornate hanno dimostrato di essere in decisa crescita. Andi Kicaj e la Virtus Bolzano dovranno prestare attenzione alla fame dell'Anaune

Domenica pomeriggio la capolista San Giorgio sarà di scena sul campo "quasi amico" della Zona Scolastica di Brunico per il derby con lo Stegona. Dietro le prime due sarà scontro d'alta quota tra Lana e Termeno.

Le tre quinte della classe saranno tutte impegnate in trasferta: il Brixen sul campo di un Comano Terme Fiavé sempre alla ricerca della prima vittoria del 2022, la ViPo Trento in casa di un San Paolo che aveva cominciato bene il ritorno prima di imbattersi nelle due battistrada, il Lavis sul sintetico di via Pomerio dovrà invece fare i conti con la fame di punti salvezza dell'Arco 1895.

In zona salvezza dovranno centrare autentiche imprese Rotaliana e Dro Alto Garda per tornare con dei punti sonanti dalle trasferte sui campi di Bozner e Maia Alta. Sarà match ad alta tensione, infine, in quel di Melta: il Gardolo deve vincere per ridurre le distante dalla quart'ultima piazza occupata dal Mori Santo Stefano, a sua volta obbligato a fare risultato per allontanarsi dalle sabbie mobili.

Il programma completo (domenica, ore 15)

ANAUNE VAL DI NON - VIRTUS BOLZANO (sabato ore 20, a Taio)

ARCO 1895 - LAVIS (ad Arco Via Pomerio B)

BOZNER - ROTALIANA (a Bolzano Talvera A)

COMANO TERME FIAVÉ - BRIXEN (a Ponte Arche)

GARDOLO - MORI SANTO STEFANO (a Melta di Gardolo)

LANA - TERMENO (a Lana)

MAIA ALTA - DRO ALTO GARDA (a Merano Foro Boario)

SAN PAOLO - VIPO TRENTO (a San Paolo)

STEGONA - SAN GIORGIO (a Brunico Zona Scolastica)

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA