Una zuccata di Cherubin condanna il Levico Terme

La zuccata di Cherubin condanna il Levico Terme al secondo k.o. consecutivo. La squadra allenata da Claudio Rastelli gioca una buona gara, sfiorando il pareggio con Vinciguerra nel finale. Levicensi che terminano il match in nove per le espulsioni di Gabriel Santuari al 20' del secondo tempo e di Piacente a dieci minuti dalla fine.

Mister Claudio Rastelli conferma Circio tra i pali, con Scaglione e Cigagna centrali, Davi sulla corsia bassa di destra e Pettinà sulla sinistra. A centrocampo dal primo minuto giocano Rinaldo insieme a Gabriel Santuari e Piacente, mentre in attacco l'unico confermato dall'ultimo turno è Sinani con il classe 2003 Fontana e Grezzani.

La cronaca

Il Caldiero si fa apprezzare per un buon giro palla, con il Levico invece maggiormente insidioso nei primi minuti. Ci prova subito Grezzani, ma la sua conclusione termina sopra la traversa. Piacente, Sinani e Cigagna, da azione d'angolo, non inquadrano lo specchio della porta di poco. Zerbato e Manarin dall'altra parte, intorno alla mezz'ora, provano a pungere, con la mira che resta imprecisa.

Nella ripresa Sinani e Piacente da una parte, Manarin dall'altra, provano a rompere gli indugi, con Circio e Aldegheri sempre attenti. Al 65' Gabriel Santuari prende il secondo giallo e lascia la squadra in dieci; questo dà nuova linfa ai veronesi che al 70' trovano il gol vittoria grazie ad un colpo di testa di Cherubin che trafigge Circio. Poco dopo valsuganotti in nove per l'espulsione di Piacente per proteste. La squadra di Rastelli nel finale ha comunque la forza per cercare l'ultimo affondo con Vinciguerra, ma la conclusione termina la propria corsa a lato di pochissimo.

Altra trasferta amara per il Levico Terme che perde uno a zero. Il prossimo turno per la squadra del presidente Sandro Beretta sarà in anticipo di sabato al viale Lido contro il Mestre.

Il tabellino

CALDIERO TERME-LEVICO TERME 1-0

RETE: 25’ st Cherubin

CALDIERO TERME: Aldegheri, Cacciatore, Baldani, Burato, Rossi, Braga, Zerbato (43’ st Moscatelli), Viviani (37’ st Martone), Cherubin (40’ st Filiciotto), Manarin (28’ st Tronco), Fornari. All. Chiecchi

LEVICO TERME: Circio, Davi (46’ st De Nardi), Pettinà, Santuari G., Cigagna, Scaglione, Fontana (8’ st Vinciguerra), Rinaldo (14’ st Papi), Sinani (34’ st Santuari N.), Grezzani (26’ st Pezzuti), Piacente. All. Rastelli

ARBITRO: Zippilli di Mantova

NOTE: ammoniti Zerbato, Baldani, Rossi, Tronco (CT). Espulsi Santuari G. (LT) al 20'st per doppia ammonizione e Piacente (LT) al 35' st per proteste