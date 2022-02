Il Rovereto intasca un altro big match, pari tra Bena e Alense

La capolista Rovereto vince un altro big match e spicca il volo. Al Grilli il confronto con la Settaurense 1934 ricalca la falsariga da quello vinto sette giorni prima dalle zebrette con l'Aquila Trento (ieri a riposo): inseguitrice in vantaggio (rigore procurato e trasformato da Federico Lorenzi) e bianconeri bravi nel crederci fino alla fine, tanto da ribaltare la situazione in inferiorità numerica con il tocco d'opportunismo di Andrea Dallapiccola e l'eurogol di Marco Tranquillini, match winner per la seconda domenica di fila. Fa comodo alla battistrada anche il risultato di Riva del Garda, dove tra Benacense 1905 e Alense vincono le difese: i maggiori rimpianti se li porta a casa la compagine biancazzurra visto il rigore parato da Michele Poli a Filippo Trainotti. Al Grilli il bianconero Andrea Dallapiccola ha firmato il momentaneo 1-1

Domenica di tenore diverso per le altre tre inseguitrici. La Bassa Anaunia spreca l'occasione di balzare al secondo posto cedendo l'intera posta ad un affamato Calceranica: a Campodenno i nonesi si fanno male da soli con l'autogol di Gabriele Falvo e soprattutto con le espulsioni di Cristian Zanotti e Alessandro Lucchini, che finiscono per vanificare gli acuti dello stesso Lucchini e di Ermanno Formolo (rigore); nella ripresa, infatti, i valsuganotti passano grazie alla fiammata di Sandro Dalsaso e alle pregevoli realizzazioni di Patrick Vesco e Matteo Anderle. Il Borgo torna invece a vincere, pur faticando con la cenerentola Cavedine Lasino: i giallorossi creano molto, segnano due rigori con Simone Agostini, ma si complicano la vita subendo due penalty ospiti di Jakub Olkiewicz e Davide Santuari inframezzati dal tocco sotto misura di Antonio Segnana, autore dell'unico gol su azione del confronto giocato sul sintetico valsuganotto. Nulla da fare infine per la Ravinense, che nel posticipo con il Fiemme non va oltre il risultato ad occhiali.

Primo match del 2022 e prima gioia, invece, per il Sacco San Giorgio, che con il tap-in di Matteo Simonini manda al tappeto il Mezzocorona staccandosi dalla zona calda. Importantissimo pure il balzo del Nago Torbole, che manda al tappeto il Tnt Monte Peller (gol della bandiera di Samuel Menapace) con un poker firmato da Luca Stoppini, Federico Barletta, Amedeo Calliari e Alessio Tonelli. I nonesi ora sono penultimi, perché sul neutro di Creto il rinato Telve placa gli ardori del Pinzolo Valrendena: azulgrana due volte in vantaggio con Mattia Tisi e Alessio Mariotti, valsuganotti a segno con Mathias Tavernaro, Vittorio Salvelli e Davide Dalsasso, che regalano un sorriso alla truppa di mister Paolo Peruzzi, reduce da sette sconfitte filate.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 21ª GIORNATA DI PROMOZIONE