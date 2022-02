Südtirol-Pro Patria 0-0: biancorossi ancora imbattuti

Finisce senza reti (0-0) tra l’FC Südtirol e Pro Patria su terreno del “Druso” nella nona giornata del girone di ritorno della Serie C girone A 2021-2022. I biancorossi tornano di fronte al pubblico di viale Trieste per incontrare i “tigrotti” bustocchi nella 14esima gara interna stagionale in campionato.

Nel primo tempo i padroni di casa non riescono a sfruttare alcune occasioni a cominciare dalla triplice opportunità in rapida successione con Voltan e due volte con Casiraghi al 5’ e, subito dopo, con la potente conclusione di De Col respinta in corner da Caprile e, ancora, al 36’ quando su cross basso dal fondo di sinistra di Fabbri, Molinari devia costringendo Caprile ad una nuova grande parata. Nella ripresa ci provano De Marchi, due volte a testa Casiraghi e Galuppini, poi Broh e nel finale ancora Galuppini e De Col, ma senza trovare la rete.

Mercoledì sera il recupero della terza giornata di ritorno con il derby al “Briamasco” contro il Trento (alle ore 21) con diretta tv in chiaro su RaiSport.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

In campo

Mister Luca Prina schiera la Pro Patria con il 3-5-2. Davanti al portiere Caprile, linea difensiva formata da Molinari, Saporetti e Boffelli, in mezzo al campo Nicco, Ghioldi, Vaghi, Ferri e Galli, in avanti Piu e Parker.

Mister Ivan Javorcic presenta i biancorossi con il 4-3-2-1: davanti a Poluzzi, linea difensiva con Davi, Curto, Zaro e De Col, in mezzo al campo Broh, H’Maidat e Beccaro con Casiraghi e Voltan subito dietro a De Marchi.

La cronaca

Primo tempo

5’ Tripla clamorosa occasione FCS: Broh si libera bene sul fondo e mette in mezzo, la difesa respinge sui piedi di Voltan, che calcia al volo: il suo tiro viene però smorzato. La palla arriva tutttavia a Casiraghi, che tenta due volte la conclusione, trovando però la miracolosa opposizione di Caprile.

6’ Cannonata dalla destra in area di De Col, Caprile respinge in angolo a pugni chiusi.

36’ Azione prolungata dell'FCS sulla fascia sinistra, che riesce a liberare Fabbri: il terzino arriva sul fondo e crossa basso, Molinari devia verso la sua porta, ma Caprile salva ancora.

42’ Angolo dalla destra battuto da Ghioldi per la testa di Piu: pallone alto.

Secondo tempo

2’ Occasione biancorossa: imbucata per Broh che serve De Marchi, conclusione, Caprile che manda in angolo.

3’ De Marchi ruba palla al limite dell'area e crossa per Casiraghi, che di testa mette alto.

9’ Punizione di Casiraghi dalla sinistra, la difesa respinge sui piedi dello stesso Casiraghi, che salta due avversari e prova a concludere, ma il suo destro si spegne a lato.

10’ Galuppini riceve al limite dell'area e libera il sinistro di potenza, Caprile respinge.

11’ Punizione da fuori area di Galuppini, palla deviata in angolo.

26’ Galuppini, dribbla due avversari, imbuca per Broh, tiro al volo a lato di poco.

42’ Break di Curto in mezzo al campo, che cede il pallone a Casiraghi, che a sua volta consegna a Galuppini che conclude alto di poco.

F.C. SÜDTIROL – AURORA PRO PATRIA 0-0

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi (32’ st Fabbri), Curto, Zaro, De Col; Broh, H’Maidat (1’ st Gatto), Beccaro (1’ st Galuppini); Casiraghi, Voltan (18’ st Tait); De Marchi (41’ st Odogwu).

A disposizione: Meli, Theiner, Fink, Fischnaller, Eklu, Rover.

Allenatore: Ivan Javorcic

AURORA PRO PATRIA (3-5-2): Caprile; Molinari, Saporetti, Boffelli; Nicco, Ghioldi (13’ st Brignoli), Vaghi (30’ st Vezzoni), Ferri, Galli; Piu (20’ st Stanzani), Parker (20’ st Pesenti).

A disposizione: Mangano, Castelli, Rusconi.

Allenatore: Luca Prina

ARBITRO: Claudio Petrella di Viterbo

ASSISTENTI: Giuseppe Licari di Marsala e Andrea Torresan di Bassano del Grappa

IV UFFICIALE: Filippo Colaninno di Nola

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 14°, campo in ottime condizioni.

Ammoniti: 22’ pt Casiraghi (FCS), 27’ pt Ghioldi (PP), 7’ st Vaghi (PP), 9’ st Boffelli (PP), 12’ st Voltan (FCS), 25’ st Brignoli (PP), 39’ st Nicco (PP), 45’+4’ st Molinari (PP)

Angoli: 8-4 (3-3). Recupero: 1’-6’