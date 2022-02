Trasferte insidiose per le battistrada, a Melta match salvezza

Devono fare attenzione a due trasferte a dir poco insidiose le due duellanti del campionato di Eccellenza. La quarta di ritorno, infatti, vedrà la capolista San Giorgio impegnata sul campo del San Paolo, che tra le mura amiche ha perso una sola volta, mentre l'inseguitrice Virtus Bolzano dovrà prestare attenzione al derby con i cugini del Bozner.

Il Lana terzo della classe, intanto, se la vedrà con il Mori Santo Stefano: in casa lagarina Davide Zoller è rimasto al timone e i tricolori sono chiamati alla riscossa dopo lo scivolone di domenica scorsa. Giocherà con mezz'ora di anticipo la quarta forza Termeno, attesa a Brunico dallo Stegona.

Vanno alla ricerca di conferme ViPo Trento e Lavis, allo stato attuale le migliori trentine del massimo campionato regionale: i collinari viaggiano alla volta delle Giudicarie, a casa di un Comano Terme Fiavé che nel 2022 non ha raccolto nemmeno un punto, mentre i rossoblù del presidente Marcello Rosa in quel di Taio dovranno fare attenzione alla rinata Anaune Val di Non. Nicholas Trentini e il Gardolo sono obbligati a vincere

A Melta sarà scontro diretto in chiave salvezza: la cenerentola Gardolo ha un solo risultato a disposizione per accorciare le distanze, l'Arco 1895 è chiamato ad uno squillo importante vista la classifica traballante. Andranno infine a caccia di punti preziosi, ma su terreni alquanto difficili, Dro Alto Garda e Rotaliana: i gialloverdi sono attesi dal Brixen, i biancazzurri (reduci da 5 risultati utili consecutivi) sono chiamati all'impresa contro un Maia Alta che nelle ultime due giornate ha bloccato le prime della classe.

Il programma completo (domenica, ore 15)

ANAUNE VAL DI NON - LAVIS (a Taio)

BOZNER - VIRTUS BOLZANO (a Bolzano Talvera A)

BRIXEN - DRO ALTO GARDA (a Bressanone Jugendhort)

COMANO TERME FIAVÉ - VIPO TRENTO (a Ponte Arche)

GARDOLO - ARCO 1895 (a Melta di Gardolo)

LANA - MORI SANTO STEFANO (a Lana)

MAIA ALTA - ROTALIANA (a Merano Foro Boario)

SAN PAOLO - SAN GIORGIO (a San Paolo)

STEGONA - TERMENO (ore 14.30, a Brunico Zona Scolastica)

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA