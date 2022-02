Eccellenza, capocannoniere in castigo. Maia Alta e Arco multati

Nei due maggiori campionati di casa nostra sono 22 i calciatori che domenica dovranno rimanere a riposo causa squalifica: tra questi il capocannoniere della massima divisione regionale. Nella medesima categoria non mancano nemmeno le multe per le intemperanze del pubblico. Il capocannoniere Martin Ritsch salterà il match sul campo del San Paolo

Eccellenza, ben sedici calciatori appiedati

Nel massimo campionato regionale, tra i calciatori espulsi, dovrà saltare due partite Leonard Rizvani (Arco 1895), mentre è stato comminato un turno a Matthias Bacher (Maia Alta), Martin Ritsch (San Giorgio), Christian Baldo e Davide Caldato (Termeno), Nicola Battisti (ViPo Trento). Ben dieci i calciatori che hanno raggiunto la quinta ammonizione e che quindi dovranno stare a riposo per una giornata: si tratta di Daniele Casagrande (Anaune Val di Non), Julian Renzo Carnelos (Dro Alto Garda), Benjamin Zuech (Lana), Hannes Gamper e Lukas Holler (Maia Alta), Mirko Bergamo (Rotaliana), Leo Brugger e Rafael Miranda Pocai (San Giorgio), Philipp Schweigkofler (San Paolo), Edoardo Capra (ViPo Trento).

Per quanto riguarda i dirigenti, è stato inibito fino al 10 marzo il recidivo Diego Chiogna (Gardolo). Passando alle società, il Maia Alta dovrà pagare 140 euro “per aver, i propri sostenitori, acceso due fumogeni sulla tribuna. Applicato l'aumento della sanzione come da art. 18 C.G.S. (violazioni precedenti in C.U. dd 16.06.2021, 30.09.2021 e 10.02.2022)”, mentre l'Arco 1895 dovrà pagare 100 euro a causa del “comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro”.

Promozione, stanno fuori in sei

Nel massimo campionato provinciale un solo calciatore era stato espulso domenica scorsa: si tratta di Alessandro Poli (Cavedine Lasino), fermato per un turno. Una partita dovranno saltarla anche Patrizio Iob (Bassa Anaunia), Samuele Bergamo (Benacense), Demis Cerami (Cavedine Lasino), Daniele Bertagna (Rovereto) e Federico Rinaldi (Settaurense 1934), squalificati dopo aver ricevuto il quinto cartellino giallo stagionale.

Da segnalare inoltre l'inibizione sino al 10 marzo di Paolo Nardin, secondo allenatore dell'Aquila Trento, e quella sino al 3 marzo di Luciano Losa, massaggiatore del Telve.