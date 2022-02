Tait e De Col regalano altri 3 punti alla capolista Südtirol

Un'altra vittoria, un altro passo verso il grande obiettivo. Nel nuovo turno infrasettimanale, valevole per l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C girone A, il Südtirol si impone per 2-0 (una rete per tempo) sul terreno dello Stadio “Città di Gorgonzola”, il campo della Giana Erminio, conquistando il 20esimo successo. Fotoservizio Ufficio Stampa FCS - FotoSport Bordoni

Un'affermazione che si aggiunge a 6 pareggi (26 gare giocate) e consente alla squadra di mister Ivan Javorcic di proseguire la sua cavalcata in vetta alla classifica, ancora imbattuta.

La gara si sblocca al 38’: fallo di Pinto al vertice mancino dell’area di casa con ammonizione, punizione battuta da Casiraghi, palla respinta, Tait riprende al volo e insacca di sinistro: 0-1.

Gli ospiti sfiorano il raddoppio a più riprese nel corso del secondo tempo. Il secondo gol arriva al 29’ quando De Col si invola tutto solo sulla corsia di destra percorre mezzo campo, arriva in zona tiro e sferra un fendente che si insacca alle spalle di Zanellati per lo 0-2 definitivo e per il ventesimo clean sheet biancorosso.

In campo

Matteo Contini schiera la Giana Erminio con il 4-4-2. Davanti al portiere Zanellati, linea difensiva con Colombini, Carminati, Bonalumi e Magri, in mezzo al campo Panatti, Pinto, Palazzolo e Acella, punte Perna e Corti.

Mister Ivan Javorcic schiera i biancorossi ospiti con il 4-3-2-1: davanti a Poluzzi, linea difensiva con Fabbri, Curto, Malomo, De Col, in mezzo al campo Broh, Gatto e Tait con Casiraghi e Rover dietro a Odogwu.

La cronaca

Primo tempo

2’ La prima conclusione è ospite: ci prova Odogwu, palla tra braccia di Zanellati.

6’ Primo angolo: batte Casiraghi dalla destra, palla tesa sotto porta per la testa di Malomo che manda alto di pochissimo.

22’ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Perna si libera e va al cross dalla linea di fondo, trovando a centro area Corti, che conclude di prima intenzione. Poluzzi blocca senza problemi

32’ Diagonale forte di Rover in area, Zanellati respinge a mano aperta.

38’ Fallo di Pinto al vertice mancino dell’area di casa con ammonizione, batte Casiraghi, palla respinta, Tait riprende al volo e insacca di sinistro: 0-1.

Secondo tempo

1’ Cross dalla sinistra di Broh, la palla scorre fino ad arrivare a Rover, che gira al volo. Zanellati respinge.

2’ Annullata rete a Tait: fuorigioco del centrocampista sulla spizzata di Odogwu in occasione di un corner di Casiraghi.

4’ Combinazione al limite dell'area, dopo un rimpallo Casiraghi calcia di controbalzo, non trovando però lo specchio della porta

7’ Ripartenza fulminea di Rover che, arrivato al limite, calcia di potenza: Zanellati si rifugia in angolo.

10’ Grande occasione ospite sugli sviluppi di una manovra bene orchestrata con palla che gira da sinistra a destra e arriva a Odogwu a centro area, controllo e girata mancina, Zanellati con la punta delle dita e manda in angolo.

13’ Ancora Odogwu, questa volta con il destro, sempre da dentro l'area: palla a lato di un soffio.

28’ Imbucata in area di Galuppini per Odogwu, solo a tu per tu con Zanellati che esce bene e para a terra.

29’ De Col si invola sulla corsia di destra percorre mezzo campo da solo, arriva in zona tiro e sferra un fendente che si insacca alle spalle di Zanellati: 0-2.

36’ Odogwu vince il duello con Magri e riesce a calciare dal limite. Zanellati in tuffo sulla sua sinistra devia.

Il tabellino

A.S. GIANA ERMINIO - F.C. SÜDTIROL 0-2 (0-1)

A.S. GIANA ERMINIO (4-4-2): Zanellati; Colombini, Carminati, Bonalumi (32’ st D’Ausilio), Magri; Panatti (25’ st Ferrari), Pinto (1’ st Vono), Palazzolo, Acella; Perna (16’ A. Corti), N. Corti (16’ st Tremolada).

A disposizione: Casagrande, Perico, Cazzola, Magli, Piazza, Toure.

Allenatore: Matteo Contini

F.C. SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri, Curto, Malomo (6’ st Zaro), De Col; Broh (42’ st Beccaro), Gatto (13’ st Eklu), Tait; Casiraghi (13’ st Galuppini), Rover; Odogwu (42’ st De Marchi)

A disposizione: Meli, Voltan, Fink, Davi, Heinz, H’Maidat.

Allenatore: Ivan Javorcic

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino

ASSISTENTI: Giacomo Monaco di Termoli e Matteo Pressato di Latina

IV UFFICIALE: Giovanni Castellano di Nichelino

RETE: 38’ pt 0:1 Tait (FCS); 29’ st 0:2 De Col (FCS)

NOTE: cielo sereno, temperatura attorno ai 9°, campo in buone condizioni.

Ammoniti: 24’ pt Gatto (FCS), 37’ pt Pinto (GE).

Angoli: 2-4 (2-2). Recupero: 0’+ 5’.

Le interviste