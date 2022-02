Il Rovereto vince il big match e mette il turbo, colpo Nago

La Promozione è ripartita dalla terza di ritorno e il Rovereto ne ha approfittato per mettere il punto esclamativo sul torneo. Eppure l'atteso big match del Quercia era cominciato nel segno dell'Aquila Trento, a segno in avvio con una zampata di Matteo Bazzanella e più volte vicina al raddoppio, in particolare con un rigore di Mathias Tessaro parato da Stefano Chimini. Nella ripresa le zebrette hanno però ribaltato tutto con un'incornata del capocannoniere Manuel Brusco e con una punizione dalla distanza di Marco Tranquillini che ha beffato un non impeccabile Roberto Pelz lanciando in orbita i lagarini, ora a +5 su Aquila e Alense. I vellutai, infatti, hanno superato sul neutro di Taio il combattivo Tnt Monte Peller, a cui non è bastato il gol nel finale di Simone Maistrelli per pareggiare le reti ospiti firmate da Filippo Trainotti e Marco Deimichei. Marco Tranquillini ha deciso il big match con un gol pesantissimo

Nel mucchione delle inseguitrici bel successo della Benacense 1905, a segno nei primi minuti con Matteo Risatti e Salah El Bouazzaoui nel confronto diretto con un Borgo poi incapace di reagire. Hanno rispettato i pronostici, intanto, Bassa Anaunia e Settaurense 1934: i nonesi hanno espugnato Telve con le stoccate di Davide Dalfovo e Cristian Zanotti che a fine primo tempo hanno vanificato il vantaggio valsuganotto di Nicola Moser, i chiesani hanno invece fatto la voce grossa a Cavalese, dove il Fiemme è stato sotterrato dalle doppiette di Michael Sardisco e Federico Lorenzi. A centro classifica squillo della Ravinense: sul campo del Calceranica si è vissuta un'altalena cominciata con il gol del neoacquisto biancazzurro Walter De Nardin, proseguita con la rimonta lacustre griffata da Sandro Dalsaso e Mattia Ropelato e conclusa con il provvisorio pareggio di Massimo Orsini e soprattutto con l'acuto vincente di Paolo Tomaselli.

In zona salvezza pesantissimo successo del Nago Torbole: in terra rotaliana gardesani in vantaggio con Federico Nicolodi, appena tornato alla corte biancoblù, pari del Mezzocorona firmato in mischia da Tommaso Cristan, tap-in di tre punti di Luca Stoppini e gialloverdi che si ritrovano ad occupare la bollente quintultima piazza. In coda batte un colpo il Pinzolo Valrendena: sul campo della cenerentola Cavedine Lasino (inutile il gol di Davide Santuari) è la tripletta di Mattia Tisi a consegnare agli azulgrana i tre punti della speranza.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 20ª GIORNATA DI PROMOZIONE